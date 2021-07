Patriot dał ciała z VPN100 i pokazał klientom, jak można zbagatelizować problem

Firma Patriot wydała oficjalne oświadczenie co do swojej podmiany układów w dyskach Viper VPN100, które, choć ponoć nie utraciły wydajności na tej żonglerce, pozostawiły po sobie spory niesmak. Sprawa zamieciona pod dywan, czyż nie? No… niezupełnie, bo podejście Patriota do tej sprawy jest wręcz komiczne.

Na czym polega afera z dyskami Viper VPN100?

Dyski SSD stały się ostatnio produktami, których wybór okazjonalnie równa się z kupnem kota w worku. Nie jest to zwyczajnie fair, kiedy jesteśmy wprowadzani w błąd, co niedawno poczułem na własnej skórze w ramach testów dysków Silicon Power P34A80. Zauważyłem, że wersja 1 TB była zupełnie odmienna od znacznie słabszego 512-gigabajtowego wariantu z kompletnie innymi układami na laminacie. Jak to z kolei było z Patriot i dyskami Viper VPN100?

Nasz poprzedni wpis na ten temat znajdziecie tutaj, ale w skrócie wszystko rozbija się o odkrycie użytkownika Hexagonian, który założył wątek Reddicie. Ten wykazał nieścisłość firmy Patriot, która świadomie i bez ogłoszenia tego oficjalnie podmieniła w 2-terabajtowym VPN100 kontroler Phison E12 na Phison E12S i początkowo 2-gigabajtowy pokład pamięci podręcznej DRAM na zaledwie 512 MB.

Oświadczenie Patriot co do zmiany układów w dyskach Viper VPN100

Zmiana kontrolera i czterokrotne ograniczenie bufora, to coś, obok czego nie można przejść obojętnie. Zwłaszcza w momencie, w którym jesteśmy pewni, że kupujemy lepiej wyposażoną wersję. Trochę poczekaliśmy na reakcję firmy na sprawę, która odbiła się przed tygodniem echem na całym świecie, ale oficjalne „po dokładnym zbadaniu sprawy” oświadczenie już dostaliśmy.

Ze względu na ciągłe niedobory układów scalonych wpływające na globalny łańcuch dostaw w 2020 roku, Patriot zdecydował się wykorzystać kontroler Phison E12S wraz z Phisonem E12 w serii VPN100 (256 GB/512 GB/1 TB/2 TB). Potwierdzamy, że jest to jedyna seria dysków SSD z rodziny Viper, której dotyczy ta sytuacja. E12S zużywa mniej pamięci podręcznej, ale oferuje taką samą wydajność jak kontroler E12, ponieważ jest produkowany przy użyciu najnowszego procesu produkcyjnego i innowacyjnego firmware’u. Patriot gwarantuje, że VPN100 korzystający z E12S osiągnie takie same poziomy wydajności w sekwencyjnym odczycie/zapisie i losowych IOPS oraz takie same limity wytrzymałościowe (pomijając kopanie Chia) jak VPN100 korzystający z oryginalnego kontrolera E12. Jednak nie zaprzeczamy, że nie zaktualizowaliśmy naszych arkuszy informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej, a konsumenci powinni zostać poinformowani o takiej zmianie natychmiast. W związku z tym przepraszamy za zaistniałą sytuację i bierzemy odpowiedzialność za wszelkie spowodowane niedogodności.

Stary opis cech VPN100

Nowy opis cech VPN100

Innymi słowy, Patriot udaje, że tak naprawdę to nic się nie stało i gwarantuje, że to „nic” się nie powtórzy. Co z tego, że sprawa postanowił załatwić dopiero wtedy, kiedy świat złapał firmę na gorącym uczynku, a serwisy zaczęły huczeć o tej sprawie. Teraz zbiór informacji o VPN100 wskazuje na produkcyjną elastyczność, którą zapewnił sobie Patriot, wspominając o tym, że będzie w tych dyskach żonglować układami wedle własnego widzimisię, a my nigdy nie będziemy pewni, jaki model akurat kupimy.

Na tym wpadki Patriot się nie kończą, choć uczciwie trzeba przyznać, że kontroler E12S jest na praktycznie wszystkich frontach lepszy od E12. W swoim oświadczeniu firma zaliczyła jednak kolejną wpadkę, wspominając o tym, że niezadowoleni konsumenci mogą „bezpłatnie skontaktować się z naszym działem obsługi klienta” i że „bierze odpowiedzialność za wszelkie niedogodności”. Zupełnie jakby kontakt z supportem był powszechnie płatny, a wyrażony w mailach smutek wystarczył, żeby naprawić jawne wprowadzenie klientów w błąd.

Nie ma ani słowa o darmowej wymianie dysków, jakiejś formy rekompensaty, czy nawet specjalnie wylewnego posypania głowy popiołem. Zamiast tego Patriot na odchodne pochwalił się tylko, że szykuje premierę nowego dysku, dopełniając tylko cyrk, jaki wokół siebie rozłożył. Lekkomyślnego podejścia do klientów naprawdę można pozazdrościć, dlatego pozostaje nam tylko firmie pogratulować.

