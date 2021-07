Procesory AMD Raphael na AM5 i z architekturą Zen 4 w szczegółach

Intel będzie miał swoje Alder Lake-S, a AMD w odpowiedzi na to przygotuje swoje nowe Ryzeny 6000, które jako pierwsze w ofercie firmy wesprą DDR5 i wprowadzą znaczego odświeżenie do projektu. Może nie tak wielkie, jak odejście od homogenicznej do heterogenicznej struktury rdzeni, ale też będzie ciekawie, co potwierdza kolejny wyciek, w którym procesory AMD Raphael grają główną rolę.

O procesorach AMD o nazwie kodowej Raphael wiemy już całkiem sporo, choć tak naprawdę nie mamy pewności, czy wystąpią w ramach rodziny Ryzen 6000, czy Ryzen 7000. Obecnie bowiem plany AMD z procesorami są niezbyt jasne, dlatego nie ma co przywiązywać się specjalnie do tej nazwy. Ważne jest to, żeby łączyć AMD Raphael z największą rewolucją procesorów Ryzen, jako że w ich ramach połączy się architekturę Zen 4 oraz 5 nm proces technologiczny.

Czytaj też: Sprzedaż laptopów w 2021 roku zapowiada się rekordowo

To bowiem one zadebiutują na rynku jako pierwsze procesory dla nowych płyt głównych z gniazdem nie AM4, a AM5 w postaci LGA1718. Otrzymają też zupełnie nowy projekt IHSa z „pajęczymi odnogami” dla (ponoć) lepszego rozstawu rezystorów. Procesory AMD Raphael będą też jako pierwsze CPU AMD wspierać pamięci DDR5 i kiedy zadebiutują w drugim lub trzecim kwartale następnego roku (to niepotwierdzone informacje), zawalczą z następcami Alder Lake-S Intela.

Nie 24, a 16 rdzeni – tyle nieoficjalnie mają zaoferować procesory AMD Raphael

Zawalczą z kolei w mniej spektakularny sposób, niż myśleliśmy. Najnowsze przecieki przeczą dotychczasowym informacjom co do tego, że flagowe procesory AMD Raphael będą oferować do 24 rdzeni fizycznych. Na ich pokładzie miało ponoć znaleźć się do trzech matryc CCD „Durango” z 8 rdzeniami fizycznymi każda, ale wedle dwóch źródeł nie można na to liczyć:

Czytaj też: Rendery i specyfikacja Realme Book wyciekły

16 cores it is for Raphael 😇 — ExecutableFix (@ExecuFix) July 13, 2021

Raphael 🥰

– up to 16 Cores

– up to 170 W

– 5 nm — Patrick Schur (@patrickschur_) July 13, 2021

Te informacje pokrywają się z plotkami podanymi w marcu przez Gamers Nexus, wedle których to procesory Raphael miały oferować właśnie maksymalnie dwie matryce z 8 rdzeniami każda. Jeśli w to uwierzymy, to flagowe Ryzeny na AM5 będą oferować maksymalnie 16 rdzeni, czyli tyle samo, co obecnie sprzedawany Ryzen 9 5950X.

Czytaj też: Szczegóły o Intel Core i9-12900K. Oto flagowiec Alder Lake-S i nie tylko

Plotki nie pokrywają się jednak pod kątem TDP, które wedle Gamers Nexus będzie wynosić w przypadku desktopowych modeli od 45 do 105W. Patrick Schur twierdzi jednak, że TDP sięgnie nawet 170W, a to kolosalna różnica.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News