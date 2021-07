Vasco Electronics zaprezentowało na targach MWC swój niezwykły tłumacz

Podczas targów MWC 2021 w Barcelonie polska firma Vasco Electronics zaprezentowała przełomowy produkt – tłumacz Vasco Translator M3. Co w nim takiego niezwykłego?

Vasco Translator M3 – mocna konkurencja dla Tłumacza Google

Dzięki aplikacjom tłumaczeniowym bariery językowe stają się coraz mniej odczuwalne. Jednak problemem nadal są rozmowy na żywo w obcym języku, a w dzisiejszych czasach, przede wszystkim rozmowy telefoniczne i konferencje online. I tutaj z pomocą przychodzi nam polska firma Vasco Electronics, która podczas trwających w Barcelonie targów MWC 2021 zaprezentowała swój tłumacz.

Vasco Translator M3 to przenośne urządzenie wyposażone w 6 silników tłumaczeniowych. Pozwala na jednoczesne tłumaczenie rozmów prowadzonych równolegle w dwóch językach zapewniając przy tym wysoką jakość tłumaczenia. To jednak tylko początek jego możliwości. Urządzenie te obsługuje aż 70 języków i można z niego skorzystać nie tylko podczas rozmów na żywo, ale również rozmów przez telefon i konferencji do, uwaga, 100 osób! To naprawdę robi wrażenie i pozwala na szeroki wachlarz zastosowań. Tłumacz Vasco może być bowiem wykorzystywany nie tylko w celach prywatnych (np. na wycieczkach), ale również podczas spotkań biznesowych czy też przez służby medyczne, kiedy to bariera językowa skutecznie uniemożliwia udzielenie właściwej pomocy.

Na pokładzie znalazł się nawet Tłumacz Foto, więc zrozumiemy nie tylko mowę, ale również napisany tekst. Vasco zadbało o precyzyjny mikrofon z redukcją szumów, mocną baterię, która w czasie czuwania może wytrzymać do 180 godzin i głośnik 84 dB do pracy w każdych warunkach. Dodatkowo, prócz tłumaczenia, może nas także nauczyć języków obcych dzięki aplikacji Nauka.

A jakby tego wszystkiego było mało, to Vasco Translator M3 wyposażony został w kartę SIM zapewniającą darmowy i nielimitowany internet do tłumaczeń w prawie 200 krajach. To robi wrażenie! Nic więc dziwnego, że urządzenia firmy podbijają rynek japoński, a Vasco planuje dalszą, globalną ekspansję.

