Wszystko co wiemy o Samsungu Galaxy S21 FE

W porównaniu do oficjalnej daty premiery znana jest nam pełna specyfikacja tego nadchodzącego Samsunga Galaxy S21 FE. Sprawdźmy więc, co nam zaoferuje.

Przychodzimy do Was z kolejnym podsumowaniem informacji na temat jednego z nadchodzących smartfonów. Tym razem jest to Samsung Galaxy S21 Fan Edition, czyli następca bardzo popularnego Galaxy S20 FE. Poniżej znajdziecie wszystkie informacje, jakie na jego temat pojawiły się w sieci. Są to przecieki i plotki, o czym należy pamiętać, bo oficjalna specyfikacja może w pewnym stopniu różnić się od tego, co tutaj znajdziecie. Praktyka uczy nas jednak, że zwykle różnice są albo znikome, albo ich nie ma.

Data premiery Galaxy S21 FE

Zacznijmy od wielkiej niewiadomej. Data premiery tego modelu nadal jest nieznana, choć sporo poszlak wskazuje na planowane na 11 sierpnia wydarzenie Samsunmg Unpacked. Jednak i tutaj pojawia się wiele innych głosów, które mówią o październikowej premierze. te źródła opierają się na harmonogramie wydawniczym Samsunga, który ubiegłoroczny model FE wypuścił siedem miesięcy po flagowcu. Niektórzy też twierdzą, że debiut galaxy S21 FE może odbyć się 19 sierpnia, choć to mało prawdopodobne, że Samsung zdecyduje się na tak krótki odstęp czasu pomiędzy premierami nowych urządzeń.

Z datą premiery tego modelu było trochę zamieszania. Jakiś czas temu pojawiły się nawet plotki, że z powodu niedoboru komponentów Samsung postanowił całkowicie z niego zrezygnować. Producent dość szybko odniósł się do tych pogłosek, ale nie dał nam konkretów. Określił tylko, że smartfon powstaje. Rynkowy debiut urządzenia pozostaje więc w kwestii domysłów, jednak jeśli sierpniowa data jest prawdziwa, to w najbliższym czasie coś na ten temat usłyszymy.

Cena

Tutaj wiemy, że fanowska edycja S21 ma być tańsza od poprzednika. Jego cena ma wynosić 620-720 dolarów (700-800 tys. wonów). Jest to więc przynajmniej o 100 dolarów mniej, niż premierowa cena Galaxy S220 FE, który kosztował 810 dolarów. Jeśli przecieki w tym temacie są prawdziwe, to Samsung galaxy S21 FE może kosztować poniżej 3000 zł.

Specyfikacja

A teraz to, co najważniejsze, czyli szczegóły specyfikacji smartfona. W kwestii procesora mówi się najczęściej o Qualcomm Snapdragon 888, na co wskazuje też specyfikacja TENAA. Jednak wedle doniesień ma pojawić się też wersja wyposażona w procesor Exynos 2100, która trafi na wybrane rynki. Smarton ma zaoferować 6 lub 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej, którą będzie można rozszerzyć przy pomocy karty pamięci microSD. Bateria o pojemności 4500 mAh obsłuży szybkie ładowanie z mocą 45 W.

Render prezentujący Galaxy S21 FE w 360 stopniach. Źródło Evan Blass via Sammobile

Wyświetlacz AMOLED ma mieć przekątną 6,4 cala i rozdzielczość Full HD+ 2340×1080 pikseli. W przypadku S20 FE mieliśmy do czynienia z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz, ale w tym modelu plotki wskazują na 60 lub 90 Hz.

Jeśli zaś chodzi o aparaty, to jednostka główna ma mieć 32 Mpix, a oprócz niej z tyłu znajdziemy jeszcze obiektyw 12 Mpix i 8 Mpix. Aparat do selfie ma mieć również 12 Mpix.

Specyfikacja TENAA podała również wymiary tego modelu – 155,7×74,5×7,9 mm i wagę 176 gramów. Leakster Evan Blass ujawnił natomiast rendery z czterema wariantami kolorystycznymi: zielonym, czarnym, fioletowym i białym.

