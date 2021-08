Elektryczna hulajnoga GOTRAX G Pro zadebiutowała z całym dobrodziejstwem trzech kół

Firma GOTRAX pochwaliła się swoją pierwszą taką elektryczną hulajnogą, która porzuciła standardową formę na rzeczy wyższej stabilności i pewności podczas jazdy. Ujawniona właśnie trójkołowa hulajnoga GOTRAX G Pro sięgnęła bowiem po drugie koło na tyle.

Względem dwukołowych hulajnóg GOTRAX G Pro może pochwalić się przede wszystkim wyższą pewnością jazdy, komfortem i bezpieczeństwem, a na dodatek tolerancją na obciążenie (tutaj do 120 kg). Obecność dwóch kół na tyle pozwala bowiem rozszerzyć nieco podest, pozostać na nim podczas postojów, a na dodatek ulepszyć układ kierowniczy. G Pro posiada bowiem zawieszenie na tyle, które nie tylko minimalizuje wpływ małych wybojów na drodze. Dzięki tej prostej konfiguracji cała konstrukcja, zamiast pozostawać w pozycji pionowej na zakrętach, pochyla się razem z użytkownikiem.

Trójkołowe elektryczne hulajnogi, to świetny wybór przede wszystkim dla tych, którym zależy na komforcie i bezpieczeństwie. Te cechy elektryczna hulajnoga GOTRAX G Pro zdecydowanie zapewnia

Spokojnie jednak – przednia kierownica jest w pełni funkcjonalna i jak możecie zobaczyć na zdjęciach, posiada błotnik, system składania w pół, kilka odblasków, pierścień do blokady i zintegrowane oświetlenie LED. Samo składanie tradycyjnie nie jest skomplikowane, a widoczne na zdjęciach czerwone elementy odpowiadają za utrzymanie kierownicy bezpośrednio przy podeście. Raczej jednak nosić jej z dumą nie będziecie, bo waga 23,6-kilogramów da Wam się we znaki.

Z przodu GOTRAX postawiło na dużą 10-calową oponę pneumatyczną pozbawioną systemu zawieszenia, podczas gdy na tyle znalazły się mniejsze, bo 8,5-calowe opony pneumatyczne. Każde z kół wyposażono w mechaniczne hamulce tarczowe, które pozwalają okiełznać 300-watowy silnik w przednim kole, rozwijający prędkość hulajnogi G Pro do maksymalnie 25 km/h. Po stronie zasięgu mowa o maksymalnie 38 km na jednym ładowaniu zintegrowano w pokładzie 376 Wh akumulatora.

Na kierownicy znalazł się oczywiście ekran i kilka przycisków do wyboru poziomu mocy, czy aktywacji oświetlenia. Co najważniejsze, GOTRAX zadbał też o system blokujący, wymagający kodu dostępu do odblokowania wbudowanej w kierownicę linki zabezpieczającej.

Cena? 899 dolarów za wersję czarną, niebieską lub zieloną hulajnogi G Pro, ale w ramach promocji wystarczy wpisać kod „Pro100”, żeby zyskać 100-dolarową zniżkę. Niestety na ten moment firma nie oferuje dostaw poza Stany Zjednoczone, ale import zawsze wchodzi w grę.

