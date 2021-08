Kiedy doczekamy się premiery Audi A6 E-Tron i co już wiadomo?

Audi pokazało jedną ze swoich elektrycznych koncepcji podczas kwietniowych targów Auto Shanghai 2021 i już teraz, dzięki informacjom z Roadshow, dowiedzieliśmy się, kiedy mniej więcej powinniśmy się spodziewać premiery Audi A6 E-Tron.

Elektryczny nabytek do rodziny A6 Audi ponoć ma doczekać się produkcyjnej wersji już w 2022 roku, a przynajmniej wedle słów przedstawiciela firmy, które podał w świat wspomniany serwis. Co jednak najważniejsze, na rynkową premierę nie będziemy czekać długo, bo ta odbędzie się jeszcze w tym samym roku, a Audi poczyni tak samo z Q6 E-Tron.

Po produkcyjnej wersji Audi A6 E-Tron nie oczekujemy wielu zmian, bo już w formie koncepcji ten model o nadwoziu nie w stylu sedana, a 4,96-metrowego liftbacka o aerodynamicznym sznycie wydaje się na gotowe do produkcji. Tą swoją masywnością, wielkimi 22-calowymi felgami, czystym, ale jednocześnie przyciągającym wzrok profilem bocznym z kamerami zamiast lusterek i zupełnym brakiem klamek, A6 E-Tron może się podobać.

Chociaż Audi nie pozwoliło nam rzucić oka na kabinę, to w niej oczekujemy tradycyjnego dziś podejścia do projektowania wnętrza samochodu, a więc minimalizmu i dwóch wielkich ekranów. Wracając jednak jeszcze do samego nadwozia, elektryczne Audi A6 ewidentnie ma w sobie „to coś”, ten charakter, który przejawia się w łanie poprowadzonej linii dolnej na boku, która wizualnie łączy się z tą na tyle, czy prawie pionowej konsoli przedniej z dwoma wlotami powietrza po bokach i oczywiście zasklepionym centrum.

O ile z wyglądu Audi może nieco przyćmić charakter tego modelu, to po stronie napędu nie powinno być tak źle. Wiemy, że A6 E-Tron oprze się na platformie Premium Electric opracowanej przez Audi i Porsche i do zaoferowania będzie miało przynajmniej w najwydajniejszym wydaniu dwa silniki elektryczne.

W koncepcji te chwaliły się łączną mocą rzędu 475 koni mechanicznych i momencie obrotowym na poziomie 800 Nm, co gwarantowało sprint do setki w mniej niż cztery sekundy. Z kolei po stronie zasięgu opowiadał się montowany w podłodze 100-kWh akumulator z możliwością szybkiego ładowania mocą 270 kW, który ponoć może zapewnić do 700 km zasięgu.

