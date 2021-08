Ogłoszono konwertery z Display Port 2.0 na HDMI 2.1. Oto P195 i P196 od Prade Technologies

Firma Prade Technologies na skrzydłach sukcesu związanego z konwerterami PS185 oraz PS186, które zajmowały się przerzucaniem sygnału z DP 1.4 na HDMI 2.0, stworzyła odpowiedniki z myślą o nowszych standardach. Ogłosiła właśnie dostępność P195 i P196, czyli konwertery z Display Port 2.0 na HDMI 2.1.

Oba konwertery przeszły już fazę projektowania i testów, wpadając w fazę produkcji. Są już dostępne na rynku w formie 74-pinowych układów QFN o wielkości 7 x 8 mm. Prade Technologies podkreśla, że są to rozwiązania do implementacji nie tylko w typowych konwerterach, które wpinamy w wejście/wyjście wideo, a następnie podpinamy do nich przewód.

P195 i P196 są też pomyślane o płytach głównych i stacjach dokujących, a na dodatek zachowują wsteczną kompatybilność z wcześniejszymi wersjami HDMI, wykorzystując transmisję danych TMDS (Transition Minimized Differential Signaling). Producent chwali się też, że oferują najlepszy w klasie poziom energooszczędności, co jest ważne zwłąszcza w sprzętach przenośnych.

Konwertery z Display Port 2.0 na HDMI 2.1 już dostępne

Oba konwertery są w pełni kompatybilne z możliwościami i specyfikacją HDMI 2.1 oraz DisplayPort 2.0. Odbiornik związany z tym drugim wspiera do 4 linii transferu HBR3 o prędkości 8,1 Gb/s z opcjonalną kompresją DSC, mogąc albo przesyłać sygnał prosto do HDMI, albo najpierw go dekodować. Wyjście wideo HDMI 2.1 wspiera z kolei do czterech magistral FRL o prędkości transferu 12 GB/s każda, dzięki czemu wspiera rozdzielczości do nawet 10K, kiedy konwerter będzie pracował w trybie pass-through i wspominaną kompresją.

Jak to na HDMI 2.1 przystało, konwerter wspiera nie tylko wyższe odświeżanie oraz niższe opóźnienia, ale też związane ze standardem technologie pokroju Variable Refresh Rate (VRR), Quick Media Switching (QMS), czy Auto Low Latency Mode (ALLM). Jednak w całym tym ogłoszeniu jest mały kruczek, bo w szczegółowej specyfikacji przeczytamy, że tak naprawdę konwertery z Display Port 2.0 na HDMI 2.1 nie mają prawa działać na pełnych możliwościach.

Wszystko rozbija się o wspieranie przez odbiornik DP 2.0 transferu RBR, HBR, HBR2 i HBR3 (to wskazuje na 1.4a), a nie najważniejszych UHBR10, UHBR13 i UHBR20, które zwiększają przepustowość z 32 do 77 Gb/s. To oznacza, że po stronie wyjścia HDMI 2.1 te konwertery będą oferować jedynie 32 Gb/s przepustowość, a nie 48 Gb/s, aby umożliwić wyższą jakość i płynność.

