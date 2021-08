Gorąco i prądożernie, czyli procesor Intel Alder Lake-s w stress teście

Dziś mamy dla Was tak naprawdę dwie wiadomości o Core 12. generacji. Dowiedzieliśmy się bowiem szczegółów zarówno co do kwestii ich podkręcania, jak i tego, jak Intel Alder Lake-S wypada w stress teście.

Procesor Intel Alder Lake-s w stress teście

Już wcześniej doniesienia na temat tego, jak wiele energii będą pożerać najwydajniejsze procesory Alder Lake-s nieco nas przeraziły, ale dopiero teraz wiemy, jak przełoży się to na temperatury. Przynajmniej nieoficjalnie. Nowe informacje pochodzą bowiem z serwisu Weibo, gdzie niejaki WolStame, kierownik Lenovo China Gaming Desktop & Product Planning zdołał przetestować procesory Alder Lake-S i stwierdził, że nie tylko flagowy GeForce RTX 3090 będzie wymagać 350 W, żeby odblokować swój pełen potencjał.

Czytaj też: Dostawy procesorów graficznych znacząco wzrosły, a kart na rynku nadal brakuje

Test objął zapewne flagowego Intel Core i9-12900K, choć trudno stwierdzić to przez zamazane informacje w HWiNFO i błędne odczyty menadżera zadań Windowsa 11, który zdradza obecność i9-12900K poprzez ujawnienie 12 wątków, z czego druga połowa może być błędnie odczytana/ukryta. Niestety platforma i chłodzenie, biorące udział w tym teście, to na ten moment tajemnica.

Jeśli jednak uznamy, że to ten flagowiec, a powinniśmy przez jego ewidentny poziom 125 W w kwestii TDP, to patrzymy właśnie na test 16-rdzeniowego i 24-wątkowego procesora o taktowaniu Boost 5,3 GHz. Poniżej znajdziecie dokładnie rozgraniczenie na natężenie prądu pobierane przez ten procesor w trybie ciągłym i szczytowym.

Procesory o TDP 125W Generacja 10/11.: 34A/408W Generacja 12.: 39A/468W (+14.7%)



Czytaj też: GeForce RTX 3080 Ti z 20 GB GDDR6X? Pudełka zdają się na to wskazywać

Jeśli przejdziemy już do tego, co pewne, to swój wzrok musimy skierować na dwa programy, biorące udział w teście – AIDA64 i HWiNFO. Ten pierwszy jest jednym z najbardziej obciążających CPU stress-testów na rynku, którego trudno porównać ze standardowymi obciążeniami podczas grania, czy pracy, a ten drugi, to narzędzie do monitorowania zachowania PCta. Niezamazane rubryki wskazują, że procesor Intel Alder Lake-s w stress teście rozgrzał się maksymalnie do 93 stopni Celsjusza (średnia temperatura wyniosła 86 stopni) i pobierał około 250 watów mocy średnio, ale maksymalnie sięgał po 255 W.

Podkręcanie procesorów Intel Alder Lake-S, czyli XTU v7.5.0

Jeśli zużycie energii i temperatury Wam nie straszne, ucieszycie się, że najnowsza aktualizacja narzędzia Intel XTU Extreme Tuning Utility została właśnie zbogacona o ulepszoną obsługę OC nadchodzących procesorów Core 12. generacji oraz pamięci DDR5. Otrzymała też nową hierarchię testów porównawczych i pełny zestaw funkcji OC dla nadchodzących procesorów 12. generacji.

Czytaj też: Lepiej kupujcie GeForce RTX 3060, dostawy znowu zmaleją

XTU w wersji 7.5.0 wprowadza ulepszoną obsługę procesorów Alder Lake-S, jako że teraz to narzędzie w pełni obsługuje hybrydową architekturę tych procesorów z podziałem na rdzenie Performance (P-Core Golden Cove) i Efficiency (E-Core Gracemont). To pozwoli m.in. na prawidłowe wykorzystanie funkcji Speed ​​Optimizer, która może zwiększyć wydajność procesora w przypadku niektórych obciążeń.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News