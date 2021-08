Sony niespodziewanie zaprezentowało smartfon Xperia 10 III Lite

Niespodziewanie zadebiutował Sony Xperia 10 III Lite, nowy smartfon producenta. Do nas raczej nie trafi, ale warto sprawdzić co oferuje, bo jedno z usprawnień względem pierwowzoru jest naprawdę ciekawe.

Premiera Xperia 10 III Lite

W ostatnim czasie Sony niezbyt często prezentuje nowe modele smartfonów. Dlatego właśnie kilka premier w niedługim odstępie czasowym tak dziwi. Tym razem zaprezentowano model Xperia 10 III Lite, który, jak sama nazwa wskazuje, jest słabszą wersją dostępnego na naszym rynku Xperia 10 III. Jednak z tą „słabszą” wersją, to może trochę przesadzamy, bo model Lite nie został zbytnio osłabiony względem pierwowzoru. Ba, ten smartfon ma nawet coś, czego jego mocniejsza wersja nie oferuje.

Zacznijmy jednak od specyfikacji. jest to model, który zdecydowanie przypadnie do gustu tym, którzy nie chcą mieć dużego smartfona. Wyświetlacz OLED ma przekątną 6 cali, więc sporo mniej od typowych telefonów dostępnych na rynku. Oferuje rozdzielczość 1080 x 2520 pikseli i HDR. Dla zwiększenia wytrzymałości pokryto go Corning Gorilla Glass 6 i odporność na kurz i wodę (IP65/IP68).

Napędza go procesor Snapdragon 690 5G, wspierany przez 6 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Tak, tutaj właśnie pojawia się jedna z dwóch różnic na niekorzyść Lite. Zamiast 128 mamy 64 GB. Drugą różnicą jest… brak wsparcia dla radia FM. I tak, to już wszystko. Bateria ma pojemność 4500 mAh i obsługuje szybkie ładowanie z mocą 30W.

W kwestii aparatów, to z przodu mamy kamerkę do selfie 8 Mpix, zaś z tyłu potrójną konfigurację 12 Mpix + 8 Mpix (teleobiektyw) + 8 Mpix (ultraszerokokątny).

Wspominaliśmy jednak o różnicy, która działa na korzyść Xperia 10 III Lite. jest nią obsługa eSIM, której w Xperia 10 III nie uświadczymy. Niestety, model Lite będzie, przynajmniej na razie, dostępny wyłącznie w Japonii. Taki ruch ze strony Sony nie powinien dziwić, w Kraju Kwitnącej Wiśni coraz więcej operatorów rezygnuje z fizycznych kart SIM, więc nowy smartfon Sony z pewnością będzie się tam dobrze sprzedawał.

