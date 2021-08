Spójrzcie na wizualizacje rdzeni graficznych Navi 3X od AMD

Oficjalnie wiemy od AMD, że następna generacja GPU będzie obejmować „zaawansowany węzeł produkcyjny”. Z kolei nieoficjalnie na temat rdzeni graficznych Navi 3X wiemy więcej, niż zapewne firma w ogóle by chciała, a dziś wizualizację trzech z nich na bazie RDNA3 ładnie podkreślają to, co wyciekło przez ostatnie tygodnie.

Niejaki Olrak29 na swoim Twitterze postanowił odpowiedzieć na to, jak będzie wyglądać rdzeń Navi 31, Navi 32 i Navi 33, czyli GPU oparte a architekturze RDNA3. Nic na ten moment nie wiadomo o domniemanym Navi 34, czyli najsłabszym z rodziny, ale ponoć poczekamy na niego dłużej, a że premiery nie zaliczy w 2022 roku, jak reszta, to brak informacji o nim jest nieprzypadkowy.

Na temat rdzeni graficznych Navi 3X od AMD wiemy już z kolei dużo, choć na ten moment szczegóły dotyczące wydajności, taktowania, rozmiarów matryc, zastosowanych technologii i rozwiązań są niemożliwe do potwierdzenia. Długo na nie poczekamy, ale z pewnością będzie warto, choć na szczęście oczekiwanie ułatwią nam nieoficjalne informacje tego typu.

Stworzono wizualizację struktury rdzeni graficznych Navi 3X

Wśród tych rdzeni najważniejszy jest Navi 31 i Navi 32, bo te GPU są oparte na MCM, czyli wielomatrycowej konstrukcji. Oczekuje się, że najwydajniejszy z nich będzie oferował podobną specyfikację, co obecny flagowiec AMD, czyli Navi 21, ale doczeka się ulepszeń w architekturze i połączenia dwóch rdzeni krzemowych ze sobą.

Navi 31

Po przejściu na nową konstrukcję rdzenia AMD ma zmienić nazwę z CU (Computing Units) na WGP, czyli Workgroup Processors. Tych w przypadku Navi 31 ma przypadać po 30 na jedną matrycę, a każdy z tych WGP ma posiadać po 256 procesorów. To przełoży się na 15360 procesorów strumieniowych, które będą współpracować z pamięcią GDDR6 na 256-bitowej magistrali z 256/512 MB pamięci Infiniti Cache. Wydajność wzrośnie ponoć aż 2,5 razy względem obecnego Radeona RX 6900 XT.

Navi 32

Schodząc niżej, w grę wejdzie rdzeń AMD Navi 32, łączący również dwie matryce wyprodukowane w 5 i 6 nm procesie technologicznym TSMC, ale o mniejszej liczbie silników cieniujących (4 vs 6), więc i mniejszą liczbę WGP, bo nie 60, a 40. To ma przełożyć się na 10240 procesorów strumieniowych współpracujących również z pamięcią GDDR6 na 192-bitowej magistrali, którą wspomoże albo 256, albo 384 MB pamięci Infinity Cache.

Navi 33

Dzisiejsze zestawienie zamyka Navi 33, czyli odpowiednik Navi 23 i to nawet dosłowny, bo ten GPU ponoć nie sięgnie po projekt MCM, zostając przy pojedynczym rdzeniu krzemowym wyprodukowanym w 6 nm procesie. Jako karta mainstreamowa (Radeon RX 7600 XT) zaoferuje tyle procesorów strumieniowych, co obecny flagowiec (Navi 21), a więc aż 5120, przewyższając obecnego Radeona RX 6900 XT wydajnością. Tutaj również w grę wejdą pamięci GDDR6, ale już w połączeniu z 128 lub 256 MB IC i 128-bitową magistralą.

