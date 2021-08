Test ZOTAC ZBOX Magnus One ECM53060C

ZOTAC ZBOX Magnus One ECM53060C to ciekawa alternatywa dla składanych komputerów w szczególności przy obecnych cenach kart graficznych. Na dodatek jest to naprawdę mała konstrukcja. Jak całość wypadnie w testach?

Co otrzymujemy wraz z ZOTAC ZBOX Magnus One ECM53060C?

Lista dodatków obejmuje:

2x antena WiFi,

kable zasilające z różnymi wyjściami,

instrukcję,

pendrive ze sterownikami.

Dodatków nie ma zbyt wiele, ale też w sumie nic więcej nie jest potrzebne. Na pewno plusem są sterowniki na pendrive, choć inaczej producent nie mógł ich dostarczyć. Anteny WiFi przykręca się bezpośrednio do komputera – szkoda, że nie ma jednak jej na dłuższym kablu.

Wygląd ZOTAC ZBOX Magnus One ECM53060C

ZOTAC ZBOX Magnus One ECM53060C wygląda bardzo dobrze. Nie ma on podświetlenia ARGB, a całość jest czarna. Po bokach znajdują się otwory wentylacyjne, a górę i boki można łatwo zdemontować. Design jest więc elegancki i moim zdaniem jest to zdecydowany plus testowanej konstrukcji.

Specyfikacja ZOTAC ZBOX Magnus One ECM53060C

Procesor: Intel Core i5-10400

Chipset płyty głównej: Intel H470

Karta graficzna: ZOTAC GeForce RTX 3060 12GB + zintegrowana Intel UHD 630

Złącza na pamięć RAM: 2 x DDR4-2666 SODIMM do 64 GB

Złącza na dyski: 1 x 2,5-cala SATA 6.0 Gbps HDD/SSD, 1 x M.2 PCIe x4 / SATA SSD slot (2242,2280), 1 x M.2 PCIe x4 SSD / Intel Optane (2242, 2280, 22110)

Zasilacz: 500W 80+ Platinum

Wejścia na przednim panelu: 1x USB-C 3.0, 1x USB 3.0, czytnik kart SD/SDHC/SDXC, audio 3,5 mm

Wejścia na tylnym panelu: płyta główna: 4x USB 3.1, 2x USB 3.0, ethernet 1 Gbps, ethernet 2.5 Gbps, HDMI, 2x na anteny, karta graficzna: 3x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1,

Wymiary: 265,5 mm x 126 mm x 249 mm

Gwarancja: 3+2 lata

Na przednim panelu znajdziecie jedno złącze USB 3.0, jedno USB-C 3.0, czytnik kart oraz audio 3,5 mm. Szkoda, że to ostatnie nie jest osobnym na mikrofon i słuchawki, albo w zestawie nie ma przejściówki. Poza tym raczej niczego więcej na przednim panelu nie brakuje.

Z tyłu zaś macie znacznie więcej złączy. Z samej płyty głównej wychodzą 4x USB 3.1, 2x USB 3.0, ethernet 1 Gbps, ethernet 2.5 Gbps, HDMI, 2x na anteny (nad wszystkimi złączami). Jest też blokada Kensington Lock. Ilość złączy oceniam pozytywnie i spokojnie do PC podłączycie wszystko co chcecie. Plusem jest zdecydowanie obecność dwóch złączy ethernet, która czasami może się przydać. Od karty graficznej macie standardowy zestaw złączy: 3x DisplayPort 1.4a i 1x HDMI 2.1. Na samym dole jest zasilacz wraz wejściem na kabel zasilający.

ZOTAC ZBOX Magnus One ECM53060C to barebone, czyli w zestawie nie ma pamięci RAM ani dysku. Natomiast otrzymałem do testów już komplet, czyli pamięć i dysk PCI-E zostały już zamontowane. Sama specyfikacja jest dosyć standardowa. Procesor to 6-rdzeniowa i 12-wątkowa konstrukcja, o maksymalnym taktowaniu 4,30 GHz. Szkoda, że nie jest to 11400, ale procesor 10. generacji również często był wybierany do równych zestawów.

Karta graficzna to najsłabszy model z serii RTX 3000 (plus zintegrowany Intel UHD 630). Warto tutaj pamiętać, że w momencie pisania testu cena RTX 3060 w sklepach wynosiła powyżej 3000 zł, więc jest to nadal dosyć droga konstrukcja. Barebone ma miejsce na dwie kości pamięci RAM SODIMM. W moim przypadku zamontowane są 2x 8 GB. Jest też miejsce na dysk 2,5 cala oraz dwa PCI-E (Gen3). W zestawie otrzymałem dysk 512 GB, który jest moim zdaniem dosyć mały, ale nic ne stoi Wam na przeszkodzie, aby zamontować dysk 1 TB czy nawet 2 TB. Plusem konstrukcji na pewno jest zasilacz z odznaczeniem 80 Plus Platinum oraz obecność WiFi 6.

Całość jest w środku całkiem nieźle wykonana i złożona – praktycznie nigdzie nie widać kabli. Za chłodzenie procesora odpowiada specjalna konstrukcja – na szczęście nie jest to boxowe chłodzenie. Karta graficzna ma standardowe chłodzenie z dwoma wentylatorami i sporym radiatorem. W obudowie na górze są też dwa dodatkowe śmigła, które wyciągają powietrze ze skrzynki. Tak jak wspomniałem wcześniej oba boki mają otwory, przez które wentylatory na karcie i procesorze mają zaciągać świeże powietrze. Ciekawe, jak w praktyce będzie to działało i czy całość nie będzie się przegrzewała.

Na koniec wspomnę jeszcze o wymiarach, które wynoszą 265,5 mm x 126 mm x 249 mm. ZOTAC ZBOX Magnus One ECM53060C jest więc zdecydowanie kompaktową konstrukcją, którą postawicie na biurku obok monitora czy spokojnie zmieścicie na małej przestrzeni.

Testy – programy

Testy przeprowadziłem w 5 programach. Wykorzystałem CrystalDiskMark w wersji 8.0.4 oraz Cinebench R23 – test jednowątkowy i wielowątkowy. Testy Handbrake polegały na sprawdzeniu czasu konwersji filmu .mp4 o długości 10 minut i 33 sekund do H.264 i H.265 (1080p30). W Corona Benchmark i V-Ray Benchmark wykorzystałem testy udostępnione przez producentów.

Testy w programach pokazują, że procesor ani karta graficzna nie są niczym ograniczane. Wyniki są odpowiednie dla zastosowanych podzespołów. Nie ma więc szału w szczególności w zastosowaniach, które wymagają mocnego procesora. Same wyniki dysku nie mają większego znaczenia, bowiem i tak do PC możecie włożyć dowolną konstrukcję.

Testy – gry w rozdzielczości 1920 x 1080

Testy w grach wykonałem zgodnie z procedurą opisaną w tym artykule.

W pierwszej z rozdzielczości możecie liczyć na średnio 60 fps w większości tytułów. Są jednak takie gry jak Red Dead Redemption 2 czy Metro, w których trzeba będzie trochę zmniejszyć detale aby uzyskać średnio tę wartość klatek na sekundę.

Testy – gry w rozdzielczości 2560 x 1440

Testy w grach wykonałem zgodnie z procedurą opisaną w tym artykule.

W kolejnej rozdzielczości niestety w większości tytułów osiągnięcie średnio 60 fps na najwyższych detalach będzie niemożliwe. Natomiast gry pozostają nadal w pełni płynne, ewentualnie możecie trochę obniżyć detale.

Testy – gry w rozdzielczości 3840 x 2160

Testy w grach wykonałem zgodnie z procedurą opisaną w tym artykule.

RTX 3060 kompletnie nie nadaje się do rozdzielczości 3840 x 2160, stąd niskie wyniki. Tutaj będziecie musieli znacznie zmniejszyć detale, aby cieszyć się płynną rozgrywką. Ewentualnie zawsze możecie włączyć DLSS w odpowiedniej opcji.

Testy – RT i DLSS

Testy wykonałem zgodnie z opisem zawartym w tym artykule. Zmieniałem jedynie ustawienia RT i DLSS, które opisałem na wykresach. W przypadku Metra pozostawiłem predefiniowane ustawienia Ultra, ale zmieniłem ray tracing na Ultra oraz Reflections na Raytraced. Wykresy z wynikami średnimi poniżej 20 fps zostały pominięte.

Po włączeniu RT w grach najlepiej jest od razu włączyć DLSS przynajmniej w trybie Jakość. W wyższych rozdzielczościach do uzyskania płynnej rozgrywki konieczne będzie włączenie DLSS w innych trybach, które zapewniają znacznie większą liczbę fps.

Temperatury

Spoczynek polegał na samym wyświetlonym pulpicie. Obciążenia dokonałem poprzez odpalenie gry Cyberpunk 2077.

Temperatury tak naprawdę tylko karty graficznej są wysokie, pozostałe podzespoły pozostają stosunkowo chłodne nawet pod obciążeniem. Natomiast nie ma żadnych obaw o przegrzanie się sprzętu.

Głośność

Spoczynek polegał na samym wyświetlonym pulpicie. Obciążenia dokonałem poprzez odpalenie gry Cyberpunk 2077.

W spoczynku ZOTAC ZBOX Magnus One ECM53060C? trochę szumi i nie jest idealnie cichy, ale nie powinno to przeszkadzać. Natomiast pod obciążeniem robi się już głośno i to może przeszkadzać w pracy. Natomiast nie ma co liczyć, że przy takiej specyfikacji jakikolwiek mini PC pozostanie cichy.

Pobór mocy

Spoczynek polegał na samym wyświetlonym pulpicie. Obciążenia dokonałem poprzez odpalenie gry Cyberpunk 2077.

Pobór mocy zarówno w spoczynku jak i pod obciążeniem jest stosunkowo niski.

Test ZOTAC ZBOX Magnus One ECM53060C – podsumowanie

ZOTAC ZBOX Magnus One ECM53060C kupicie za około 4200 zł. Do tego trzeba dokupić dysk, pamięć RAM i system, ale biorąc pod uwagę obecną cenę RTX 3060 w sklepach (powyżej 3000 zł) jest to nadal bardzo opłacalny zakup. Mini PC jest dobrze wykonany i całkiem nieźle wygląda. Dzięki małym rozmiarom bez problemów znajdziecie na niego miejsce w mieszkaniu. Komputer ma sporą ilość złączy oraz specyfikację, która powinna zadowolić graczy. Niewątpliwy plus to także długa gwarancja wynosząca 3+2 lata.

W testach wypadł on całkiem nieźle i znakomicie sprawdzi się w rozdzielczości Full HD. W wyższych konieczne będzie obniżenie detali albo włączenie DLSS. To ostatnie wymagane też będzie jeśli włączycie RT w danym tytule. Zastosowane chłodzenie dobrze daje sobie radę z podzespołami, choć w grach może zrobić się dosyć głośno. Za to pobór mocy nawet w grze jest stosunkowo niski.

Testowany sprzęt jest więc na pewno bardzo dobrym wyborem w szczególności, jeśli szukacie małego komputera. Sprawdzi się on nie tylko w grach, ale także w codziennym użytkowaniu. Nie pozostaje mi więc nic innego niż rekomendować jego zakup.

