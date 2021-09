Ambitne plany AMD w sektorze wysokiej wydajności. Akceleratory Instinct i procesory EPYC będą zachwycać

AMD ogłosiło właśnie swój nowy cel, jakim jest obniżenie zużycia energii w sektorze HPC (High-Performance Computing), czyli tym, dotyczącym najwyższej półki obliczeniowej, jak również podczas szkolenia agentów sztucznej inteligencji. Te ambitne plany AMD dotyczą lat 2020-2025 i mają na celu znaczące przewyższenie konkurencji w sferze, która z pewnością spodoba się ruchom prośrodowiskowym.

Może być to dla Was zaskoczeniem, ale przez ostatnie lata AMD udało się znacząco poprawić efektywność energetyczną swoich produktów. Świetnym tego przykładem jest fakt, że procesory graficzne firmy znalazły się w elektrycznych samochodach Tesli, gdzie zużycie energii jest kluczowe czy w konsolach nowej generacji (tutaj bez zaskoczeń). W tych z kolei niski pobór jest jeszcze ważniejszy, bo pozwala na ich utrzymanie w możliwie najbardziej kompaktowych obudowach bez potrzeby stosowania ogromnych chłodzeń. Teraz dowiedzieliśmy się, że w tej kwestii będzie tylko lepiej, co potwierdzają nowe ambitne plany AMD w dziedzinie HPC.

Trzydziestokrotnie wyższa wydajność energetyczna, czyli ambitne plany AMD

Wedle najnowszego ogłoszenia, AMD ma na celu osiągnięcie trzydziestokrotnie większej wydajności energetycznej dla swoich procesorów EPYC i akceleratorów Instinct. Firma ma to osiągnąć w 2025 roku, wyprzedzając znacząco konkurencję, bo 2,5-krotnie. To z kolei oznacza, że AMD stoi przed zadaniem zwiększenia wydajności energetycznej swoich produktów (poprzez niższe procesy technologiczne i nowe architektury) o 150%, względem standardu ustalonego przez branżę w ciągu ostatnich pięciu lat.

Osiągnięcie większej efektywności energetycznej jest długoterminowym priorytetem projektowym dla AMD. Teraz wyznaczamy nowy cel dla nowoczesnych węzłów obliczeniowych wykorzystujących nasze wysokowydajne procesory i akceleratory, gdy są stosowane w szkoleniach SI oraz obliczeniach o wysokiej wydajności. — Mark Papermaster, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. technologii, AMD

Plan AMD pozwoliłby zaoszczędzić kilka miliardów kilowatogodzin energii elektrycznej do 2025 roku, bo wtedy wykonanie tego samego zadania, byłoby o 97% mniej prądożerne niż dziś. To ogromna różnica, która w dobie rosnącego zapotrzebowania na superkomputery i wydajne centra danych, znacząco wpłynie na ogólne zużycie energii przez sektor HPC i szkolenia SI.

