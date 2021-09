AMD sięgnie po ARM? Czy firma ograniczy się do architektury x86?

Technologiczne oddanie architekturze x86, którą zapoczątkował procesor Intel 8086 przejawia się obecnie głównie poprzez działania dwóch gigantów – AMD oraz Intela. „Czerwoni” swoimi Ryzenami przed kilkoma laty sprawili, że rynek zaprzestał zwracać się w stronę układów opartych na ARM, ale są szanse na to, że sami przyczynią się do tego trendu. Są bowiem szanse na to, że AMD sięgnie po ARM

Architektura x86 jest już stara, ale nadal nie doczekała się godnego konkurenta w kwestii wydajności

Zanim przejdziemy do meritum, warto podkreślić, że na ten moment królem na rynku procesorów na bazie architektury x86 jest AMD, a tych opartych o podstawy ARM ewidentnie Apple. W tym porównaniu nie trzeba być specjalistą, żeby wiedzieć, że procesory oparte na architekturze Zen są wydajniejsze od dzieł Apple. Te zresztą wkrótce będą też zmuszone zawalczyć z Intel Alder Lake oraz ich interesującą strukturą heterogeniczną. Nawet pomimo technologicznej przewagi Apple na poziomie zaawansowania procesu produkcyjnego.

Jednak Apple już teraz planuje stworzyć procesory o dużej liczbie rdzeni dla swoich komputerów stacjonarnych przy użyciu architektury ARM. Kiedy do tego doprowadzi, zagrożenie dla egzystencji architektury x86 stanie się bardzo realne. Zwłaszcza na tle informacji, wedle których AMD, czyli firma odpowiadająca za stworzenie aktualnej wersji prawie wszystkich procesorów x86 (x86-64), również może zacząć produkować układy ARM.

AMD sięgnie po ARM? Ostatnie wypowiedzi sugerują, ale nie potwierdzają

Dowiedzieliśmy się tego ze słów dyrektora finansowego, wypowiadającego się na łamach serwisu Tom’s Hardware.

Ale powiem ci z mojego punktu widzenia, że gdy spojrzysz na rozwiązania obliczeniowe, niezależnie od tego, czy są to x86, ARM, czy nawet inne obszary, to obszary, w których skupiamy się na naszych inwestycjach. Znamy bardzo dobrze obszar obliczeniowy. Nawet ARM, jak wspomniałeś. Mamy bardzo dobre relacje z ARM. Jesteśmy gotowi do działania i możemy to zrobić, nawet jeśli nie jest to x86, chociaż uważamy, że x86 jest dominującą siłą w tym obszarze. – powiedział Devinder Kumar, CFO AMD w rozmowie z Tom’s Hardware.

Z kolei CEO AMD, czyli dyrektor generalna Lisa Su, wcześniej wspomniała o tym samym podczas wydarzenia JPMorgan Global Technology, mówiąc (via Tom’s Hardware):

Myślę, że AMD ma duże doświadczenie z architekturą ARM. Właściwie pod wieloma względami uważamy ARM za partnera. Z punktu widzenia AMD uważamy się za coś w rodzaju wysokowydajnego rozwiązania obliczeniowego współpracującego z naszymi klientami i z pewnością tak na to patrzymy. A jeśli oznacza to ARM dla niektórych klientów, z pewnością rozważylibyśmy coś również w tym królestwie.

Nie oznacza to jednak, że możemy już szykować się na procesory AMD na bazie architektury ARM. Zwłaszcza że w rzeczywistości nic nie wskazuje na to, że firma aktywnie rozwija układy na bazie tej technologii.