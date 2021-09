Elektryczna hulajnoga i motocykle Husqvarna już zaprezentowane

Nie jest to może ten wyjątkowy pierwszy raz, bo Husqvarna zaprezentowała swój pierwszy elektryczny motocykl EE 5 przed prawie trzema laty, ale dziś mamy dla Was coś wyjątkowego. Publicznego pokazu doczekała się bowiem elektryczna hulajnoga i motocykle Husqvarna, które jednak są tylko w fazie koncepcyjnej i nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle trafią na rynek.

Każdy z trzech modeli, które podejrzycie poniżej, łączy podobna myśl projektowa z nastawieniem na nowoczesny wygląd. Ten budują, przede wszystkim jaskrawe żółte wstawki, ale patrząc po planowanych możliwościach ich układów napędowych, wszystkie te jednoślady są kierowane dla klientów, planujących jedynie miejskie i podmiejskie wojaże.

Koncept elektrycznej hulajnogi Husqvarna BLTZ

Zacznijmy może z nieco mniej spektakularnego poziomu, bo od elektrycznej hulajnogi Husqvarna BLTZ. Ta jest obecnie w fazie koncepcyjnej i najwyraźniej posiada demontowany akumulator, który na jednym ładowaniu ma oferować 40 km zasięgu.

Czytaj też: Cupra UrbanRebel, czyli elektryczny sportowy hothatch, którego nie dostaniecie

Wedle oficjalnej strony producenta, ta hulajnoga ma zapewniać moc na poziomie 0,5 kW, co sugeruje poziom raczej tej szczytowej, patrząc po tym, że maksymalnie rozpędzi się do 20 km/h. Z wyglądu BLTZ sprawia wrażenie czegoś minimalistycznego, prostego, ale ewidentnie bardziej futurystycznego w porównaniu do innych e-Scooterów na rynku.

Elektryczny motocykl E-Pilen i skuter Vektorr

Kojarzycie motocykle Pilen? Te spalinowe? Jeśli tak, to znajomy wygląd koncepcji E-Pilen nie powinien Was dziwić, bo ta obejmuje podobne nadwozie i panele względem modeli spalinowych. Jednak zamiast baku, elektryczna wersja posiada w miejscu zbiornika na benzynę aż trzy wyjmowane akumulatory z rączką. Te mają zapewniać do 100 km zasięgu na jednym ładowaniu.

Czytaj też: Premiera tanich skuterów elektrycznych Ola S1 i S1 Pro

Jako że mowa tutaj o motocyklu miejskim, jego 10,7-konny (8 kW) silnik elektryczny najpewniej nie pozwala na specjalne szaleństwo na drodze, dlatego powinien rozwijać maksymalnie 100-120 km/h. Wygląda jednak dosyć poważnie, dzięki swojemu podwójnemu systemowi zawieszenia i okrągłemu reflektorowi LED na przodzie.

Klientom ewentualna produkcyjna wersja E-Pilen zapewniłaby znacznie więcej, niż to, co do zaoferowania mógłby mieć Husqvarna Vektorr. Vektorr, to już bowiem bardziej elektryczny skuter miejski, którego maksymalna prędkość wynosi 45 km/h, a zasięg 95 kilometrów.

Czytaj też: Elektryczny motocykl Delfast Dnepr rozwinął rekordową prędkość. Szanse na wersje produkcyjną?

Niestety specyfikacji układu napędowego nie znamy, ale najpewniej w grę wchodziłby skromny 2-3 kW silnik elektryczny.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News