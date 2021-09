iPad Mini 6 z A15 Bionic rozczarowuje. Starszy układ momentami przewyższa jego wydajność

Obok premiery iPhone 13 Apple nie zapomniało też o klientach, którzy czekali na nowego iPada. Swój debiut zaliczył bowiem iPad Mini 6, ciesząc się zupełnie nowym designem, bo cieńszymi rankami wokół 8,3-calowego ekranu Liquid Retina, wsparciem rysika Apple, obecnością USB-C i co najważniejsze – najnowszym SoC. Problem w tym, że iPad Mini 6 z A15 Bionic ma ogromny problem.

Wszystko rozbija się o nowy SoC Apple, który w pierwszych testach w bazie danych Geekbench 5 wypada zupełnie inaczej, niż się tego spodziewaliśmy. Zmianie nie uległa bowiem tylko liczba w nazwie układu (z 14 na 15), ale też ogromna część zaplecza technologicznego, aby zapewnić użytkownikom jeszcze wyższą wydajność. Problem w tym, że wspomniane testy wykazują, że wzrostem wydajności nowy, wydajniejszy SoC w iPad Mini 6 nie może się pochwalić.

Wydajnościowy problem A15 Bionic w iPad Mini 6

Kiedy przed rokiem Apple prezentowało swój SoC A14 Bionic, firma jasno dała do zrozumienia konkurencji, że jest godnym przeciwnikiem na rynku. Ten układ produkowany w 5 nm procesie technologicznym oferuje 11,8 miliarda tranzystorów i łączy 6-rdzeniowy procesor centralny z 4-rdzeniowym procesorem graficznym i 16-rdzeniowym procesorem Neural Engine.

Z kolei Apple A15 Bionic, to bezpośredni następca A14 Bionic, który również jest produkowany z wykorzystaniem 5 nm technologii TSMC. Jednak wystarczy rzucić okiem na obecność na jego pokładzie aż 15 miliardów tranzystorów, aby wiedzieć, że wzrost wydajności powinien być ogromny względem poprzedniego SoC. Wedle Apple mowa o kolejno 30- i 50-procentowym wzroście wydajności w kwestii kolejno GPU i CPU, ale przykład iPada Mini 6 wskazuje, że jest inaczej.

Na ten moment wiemy, jaka wersja A15 Bionic znajdzie się w iPadzie Mini 6, bo choć 6-rdzeniowy CPU (2 rdzenie wydajne i 4 energooszczędne) jest pewny, to w przypadku GPU w grę może wejść zarówno 4-, jak i 5-rdzeniowy procesor. Dziś jednak skupiamy się na tym pierwszym, bo to jego wydajność ujawniły wpisy w Geekbench 5, wskazujące na niewyjasnione obniżenie taktowania wydajnych rdzeni CPU z 3,23 GHz do 2,99 GHz.

Co po takiej redukcji zostało z obiecanego 50-procentowego wzrostu wydajności CPU? Wprawdzie A15 Bionic w iPadzie Mini 6 pokonał iPhone 12 Max Pro o kolejno 14,9 i 23 procent w teście rozpoznawania mowy i kompresji tekstu, ale w innych testach z udziałem wielu rdzeni różnice wydajności są znikome (ogółem o 6,1%). Starszy układ pokazuje jednak pazur w operacjach jednowątkowych, wyprzedzając A15 Bionic w ogólnym rozrachunku o 0,6%.