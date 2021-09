Nowe wymaganie Windowsa 11. Czego teraz chce od nas Microsoft?

Czynni testerzy nowego Windowsa (ten zadebiutuje 5 października) mogą pobrać już nową aktualizację do jedenastki w postaci wersji 22000.194 (aktualizacji zbiorczej KB5005635). Ta kompilacja wprowadziła kilka nowości do przetestowania, ale najbardziej w oczy rzuca się jedno – nowe wymaganie Windowsa 11.

Co dokładnie obejmuje nowe wymaganie Windowsa 11?

Sprawa dotyczy maszyn wirtualnych, o których ostatnio dowiedzieliśmy się, że zaczęły wymagać modułu TPM 2.0. Dziś z kolei Microsoft uznał, że będzie wymagał od nich więcej, aby można było zainstalować na nich system Windows 11. Te wymagania dotyczą potrzeby wspierania „Generation 2 VM”, czyli funkcji, którą Microsoft określa mianem drugiej generacji sprzętu wirtualnego dla Hyper-V.

Ta jest bardziej zaktualizowana w stosunku do 1. generacji, bo obsługuje najnowsze standardy sprzętu komputerowego, a w tym UEFI, TPM i Secure Boot oraz nowe formaty dysków. Na całe szczęście dotyczy to tylko klientów Hyper-V, czyli w skrócie zapewne promila użytkowników Windowsa. Ci nadal muszą tylko upewnić się, że ich fizyczny sprzęt spełnia wymagania systemowe Windowsa 11.

Nowe narzędzie do wycinania, kalkulator, poczta i kalendarz

Nowa kompilacja Windowsa 11 przyniosła też zupełnie odświeżone (koniec ery Windowsa 7) narzędzie do wycinania, czyli Snipping Tool. Nowe okno edycji zapewnia dostęp do narzędzi edytorskich, ale Microsoft zachował oryginalny układ aplikacji, dodając funkcję, dzięki której nowy pasek narzędzi pojawia się teraz u góry ekranu za każdym razem, gdy użytkownik tworzy nowy wycinek (via Tom’s Hardware).

Kalkulator również otrzymał kilka ważnych aktualizacji. Teraz posiada opcję wyboru motywu między ciemnym i jasnym, a na dodatek został ponoć oparty na kodzie C#, aby wesprzeć w większym stopniu jego modernizację przez osoby trzecie na m.in. GitHubie. Odświeżenia doczekała się też aplikacja Poczta oraz Kalendarz, dzięki czemu przypomina teraz ogólny styl Windowsa 11.