Najszybszy jednoukładowy kontroler dla zewnętrznych SSD. Oto SM2320 od Silicon Motion

Kontrolery Silicon Motion towarzyszą światu dysków półprzewodnikowych od lat, trafiając zarówno na te wewnętrzne, jak i zewnętrzne nośniki wykorzystujące czy to protokół SATA, czy NVMe poprzez PCIe 3.0 lub PCIe 4.0. Może i nie są tak powszechne w topowych sprzętach, jak kontrolery od Phision, ale wygląda na to, że najnowszy SM2320 wpisze się w pewną niszę, jako „najlepszy na świecie”.

Dziś firma Silicon Motion pochwaliła się, że wprowadziła na rynek swój kolejny kontroler. Wprawdzie normalnie przeszłoby w świecie technologii bez większego echa, ale tym razem w grę wchodzi nie jakiś tam kontroler, a najszybszy jednoukładowy kontroler dla zewnętrznych SSD na świecie. SM2320 zawdzięcza swoją wyjątkowość nie tylko możliwościami pod kątem wydajności, ale też niskiemu poborowi energii oraz opłacalności. Bowiem korzystając z niego, projektanci mogą znacząco uprościć ogólny laminat zewnętrznego dysku SSD.

Dzięki kontrolerowi SM2320 wydajne zewnętrzne SSD wymagają do działania tylko kości pamięci i złącza USB

Silicon Motion stworzył ten kontroler współpracy z firmą Kingston, czego owocem jest nie tylko SM2320, ale pierwszy wyposażony w niego dysk SSD XS2000. Kontroler nie będzie jednak dostępny wyłącznie dla Kingstona, bo kupić będzie mogła go każda zainteresowana firma. Z pewnością klientów na ten kontroler nie zabraknie, bo obecnie rynek zewnętrznych przenośnych dysków SSD rozwija się w najlepsze, zapewniając nie tylko szybki dostęp do danych w środowisku pracy, ale też prosty sposób rozszerzenia pamięci konsol nowej generacji.

SM2320 został zaprojektowany tak, aby w jednym układzie łączyć sferę hardware, oprogramowanie układowe, a także funkcje zabezpieczeń wysokiego poziomu. Po stronie wydajności kontroler wspiera wszystkie USB aż do interfejsu USB 3.2 Gen 2, dzięki czemu zapewnia sekwencyjne prędkości odczytu/zapisu do 2100/2000 MB/s. Wszystko dzięki m.in. wspieraniu czterech kanałów NAND, kompleksową ochronę ścieżki danych NANDXtend ECC, czy kości TLC i QLC NAND o pojemności do 4 TB. Firma zadbała też o 256-bitowe szyfrowanie AES, pełną zgodność ze specyfikacją Opal Trusted Computing Group (TCG) oraz dodatkową obsługę funkcji Fingerprint Security.

Dodatkowo kontroler Silicon Motion SM2320 wyeliminował układ mostka USB z dysków zewnętrznych, dzięki czemu producenci mogą zaoszczędzić na wykorzystanych materiałach i zmniejszyć ogólne zużycie energii.

