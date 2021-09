Nissan ulepszył recykling elektrycznych silników. Elektryczne samochody mogą stać się bardziej eko

Nissan pochwalił się swoim najnowszym osiągnięciem na drodze do uczynienia z elektrycznych układów napędowych jeszcze bardziej ekologicznych tworów. Wprawdzie nie opracował np. swoich bezkobaltowych akumulatorów, czy silników niewymagających rzadkich surowców, ale i tak poczynił ważny krok, bo ulepszył recykling elektrycznych silników do zdecydowanie satysfakcjonującego poziomu.

Producenci samochodów elektrycznych rozwijają już techniki recyklingu, aby nie obudzić się za kilka lat z ręką w nocniku

Elektryczne samochody bezsprzecznie wyrządzają mniejsze szkody naturze, niż te spalinowe. Jednak wymagane do produkcji ich układów napędowych surowce są na tyle rzadkie, drogie i obarczone nie tylko wysokim kosztem pieniężnym, ale też środowiskowym, że musimy zadbać też o to, co dzieje się z nimi po wyjściu z eksploatacji. Zwłaszcza teraz, czyli w momencie tuż przed „elektronową rewolucją motoryzacji”, jako że wedle najnowszych planów już w 2035 kupno nowego spalinowego samochodu w Europie może być niemożliwe.

Na ten moment problem recyklingu zelektryfikowanych samochodów nie jest wielki, bo te dopiero zaczynają wchodzić na szerszy rynek. Musi więc minąć jeszcze kilka lat aż doczekamy się ogromnej fali egzemplarzy EV wycofywanych z produkcji, co tyczy się zarówno hybryd i ich skromniejszych akumulatorów oraz silników elektrycznych, jak i rzecz jasna pełnoprawnych BEV z jeszcze większymi magazynami energii oraz silnikami.

Nissan opracował skuteczny recykling elektrycznych silników

Trzeba więc dbać już o to, aby przetwarzać zużyte silniki elektryczne i akumulatory tak, aby pozyskiwać z nich możliwie najwięcej cennych materiałów, których zapasy na ziemi są ograniczone. Te bowiem służą do produkcji nie tylko akumulatorów (lit, kobalt), ale też do produkcji silników elektrycznych (neodym, dysproz). Spokojnie jednak – Nissan opracował już technologię, która umożliwia łatwiejsze i szybsze odzyskiwanie z nich tych rzadkich surowców.

W rzeczywistości Nissan już od dawna zajmuje się recyklingiem swoich samochodów elektrycznych (m.in. Leafa), co obejmuje demontaż silnika elektrycznego i usunięcie z niego kosztownych magnesów. Jednak to czasochłonna, więc i droga procedura, dlatego firma nawiązała współpracę z Waseda University, aby opracować nową metodę. Trwało to trzy lata, ale wreszcie Nissan ma w rękach metodę, która nie wymaga ręcznego demontażu silnika. Teraz z kolei ma w planach założenie specjalnego obiektu, w którym będzie testować tę metodę, aby z czasem wykorzystywać ją do recyklingu na masową skalę.

Ten nowy recykling elektrycznych silników w wykonaniu Nissana zajmuje o połowę mniej czasu i jest skuteczny aż w 98%. Sprowadza się do wystawienia silnika elektrycznego na działanie temperatury rzędu 1400 stopni Celsjusza po dodaniu do niego mieszanki stali hutniczej i stali do nawęglania. Do uzyskanego w tym procesie (ciekawe, jak wiele zanieczyszczeń generują wykorzystywane w tym celu piece) stopu dodaje się tlenek żelaza, który utlenia metale ziem rzadkich oraz topnik na bazie boranu, który pozwala oddzielić je od stopu żelaza i węgla.

