BMW uczci 50-lecie oddziału Motorsport wyjątkowym BMW X2 M35i?

Pół wieku, to szmat czasu. Jestem nawet w stu procentach pewny, że większość z nas tu obecnych jeszcze nie stąpała po tym świecie, kiedy swoją działalność w 1972 roku rozpoczynał oddział BMW Motorsport. Okrągłe 50 lat, to więc idealny moment na uczczenie takiego szmatu czasu na rynku specjalnym produktem, jak np. wyjątkowym BMW X2 M35i.

Wyjątkowa rocznica tuż tuż, a częścią jej świętowania będzie BMW X2 M35i

Chociaż plany BMW na tę rocznicę, która będzie miała miejsce w następnym roku, pozostają nieznane, to już teraz wspomina się o BMW X2 M35i M 50. Anniversary Edition. Innymi słowy, ten model ma być specjalnym wydaniem X2 M35i na 50-lecie dywizji Motorsport. Wspominamy o tym tak niepewnie, bo to nie oficjalne informacje, a plotki czerpane z raportu serwisu Motor.es.

Dlaczego akurat BMW miałoby wybrać X2, czyli swojego najmniejszego SUVa typu coupe na podstawę dla specjalnego modelu? Po pierwsze, zapewne nie będzie to jedyny model, który doczeka się tak wyjątkowego potraktowania, a po drugie ten samochód jest obecnie w ofercie BMW czymś specjalnym, jako gabarytowy unikat.

To właśnie po X2 sięga wielu klientów, chcących przekonać się do marki i dlatego właśnie BMW ma w planach zachęcić do zakupu jeszcze większe grono nabywców. Akurat takich, poszukujących bardziej wyjątkowego i wyrazistego SUVa typu coupe (bardziej sportowego, agresywnego z zakrzywioną na tyle linią dachu). Firma osiągnie to poprzez wprowadzenie specjalnego pakietu stylizacyjnego dla X2 M35i.

Te zmiany wyglądu mają sprowadzać się przede wszystkim do dodatkowych elementów charakterystycznych dla modeli z rodziny BMW M. Firma ma też ponoć wprowadzić sportowy mechanizm różnicowy M, wydech M Sport, czy równie sportowo zestrojony układ kierowniczy i zawieszenie. Wzrok na powyższym nieoficjalnym renderze przyciągają zwłaszcza charakterystyczne z ostatnich BMW CS fragmenty wykończone na złoto, które uzupełniają fragmenty nadwozia z włókna węglowego.

Warto podkreślić, że mowa tutaj wyłącznie o zmianach wizualnych, więc napędzać model BMW X2 M35i M 50th Anniversary Edition będzie nadal ten sam czterocylindrowy silnik o pojemności 2,0 litra z turbodoładowaniem. Ten jest połączony z ośmiobiegową automatyczną skrzynią biegów, zapewniając 306 koni mechanicznych i 450 Nm momentu obrotowego z napędem na wszystkie koła xDrive i łącząc to z przednim dyferencjałem Torsen o ograniczonym poślizgu.

