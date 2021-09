Nowe polskie fregaty Miecznik. Poznaliśmy potencjalnego wykonawcę systemu zarządzania walką

Pod koniec lipca dowiedzieliśmy się, że nasza rodzima marynarka wojenna doczeka się nowych okrętów w ramach programu Miecznik. Jest to część Planu Modernizacji Technicznej na lata 2021-35, dzięki któremu trzy nowe polskie fregaty wielozadaniowe dołączą do m.in. dwóch korwet, dwóch fregat i trzech małych okrętów rakietowych. Na razie jednak jesteśmy dopiero na etapie koncepcji, a najnowsze informacje na ich temat dotyczą potencjalnego wyposażenia ich w pochodną systemu Navanti Sisemas.

Wedle ogłoszenia z przeszłości, dokładne plany i harmonogram już zostały przelane na papier, a teraz musimy tylko czekać na ujawnienie trzech projektów koncepcyjnych przez konsorcjum. Na przełomie 2021 i 2022 roku wybór padnie na jeden projekt. Następnie rozpoczną się prace nad projektem technicznym i wreszcie konstrukcją pierwszej fregaty, która ma zostać zwodowana już za cztery lata, udowadniając, że „można w Polsce budować okręty, które są bardzo dobrze oceniane przez polskich marynarzy”.

Najpewniej poznaliśmy wykonawcę systemu bojowego (CMS), po który sięgną nowe polskie fregaty

Już wcześniej wiedzieliśmy, że te nowe polskie fregaty powstaną na mocy konsorcjum PGZ-MIECZNIK w stoczni w Gdyni, które nie będzie stronić od pomocy lub technologii innych, nawet zagranicznych firm. Przykładem tego jest Navantia Sisemas, firma, która pozwoliła przyjrzeć się swoim usługom i sprzętom podczas wrześniowych targów obronnych MSPO w Kielcach.

Jako potencjalny partner konsorcjum PGZ-MIECZNIK, Navantia może zadbać o rozwój całego systemu bojowego dla fregat programu Miecznik. Firma przedstawiła już ponoć swoją propozycję w oparciu o własny system CAITZ, a teraz zajmie się opracowaniem jej z wszystkimi czujnikami oraz systemami uzbrojenia, aby spełnić wymagania Inspektoratu Uzbrojenia MON. Decyzję, czy ten wysiłek nie pójdzie na marne, poznamy już w 2022 roku.

Zapowiedzi związane z tymi fregatami sugerują, że wymogi co do CSM (Combat Management System) będą wysokie i słusznie. Te okręty bojowe zostaną bowiem wyposażone w nowoczesne systemy artyleryjskie i rakietowe, choć oczywiście szczegółów nie znamy. Sam CMS, to komputer i oprogramowanie, które integruje całą broń, dane, czujniki i inne wyposażenie statku w jeden system.

