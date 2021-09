Najnowszy osprzęt do elektrycznych rowerów Bosch. Znaczące ulepszenia godne cyfrowej ery

Firma Bosch nie ma w swojej ofercie żadnego elektrycznego roweru, ale rozwija rynek eBike, sprzedając swoją technologię innym firmom. Dziś zresztą najnowszy osprzęt do elektrycznych rowerów Bosch doczekał się ujawnienia na 2022 rok i co tu dużo mówić, jest przedstawicielem jednej z największych od lat aktualizacji tego segmentu firmy.

Nowy wyświetlacz i akumulator Bosch dla eBike na 2022 rok

Zacznijmy może od tego, co najważniejsze, czyli nowego akumulatora. Mowa o 4,4-kilogramowym Bosch PowerTube 750 Wh, który stał się najbardziej rozbudowanym pakietem firmy, która do tej pory oferowała maksymalnie 625-Wh opcje, przez co odstawała od konkurencji, oferującej znacznie okazalsze pojemności. Zwiększając ją o 20%, Bosch zapewnił swoim klientom możliwość dogonienia konkurencji i tym samym zwiększenia zasięgu na jednym ładowaniu o 20%.

Na ten moment nowych silników niestety zabrakło, ale poza akumulatorem Bosch przygotował też nowy demontowany wyświetlacz Kiox 300, który zapewnia rowerzyście wszystkie istotne informacje. Jest pozbawiony przycisków, bo jego obsługę realizuje się z wykorzystaniem nowego kontrolera, obsługiwanego lewym kciukiem kierowcy, co powinno ustawić zmianę parametrów w czasie jazdy. Ten najważniejszy, bo dotyczący poziomu asystowania, będą dodatkowo sygnalizować kolorem diody LED.

Największe nowości od Bosch dla elektrycznych rowerów, sprowadzają się do sfery ich oprogramowania. Teraz staną się znacznie inteligentniejsze dzięki wielu nowym funkcjom

Bosch wreszcie postarał się o sprostanie nowym standardom w myśl zapewnienia swojemu sprzętowi aktualizacji OTA za pośrednictwem aplikacji Flow, która została zaprojektowana specjalnie z myślą o przeniesieniu do świata cyfrowego doświadczeń związanych z posiadaniem rowerów elektrycznych. Bosch zadbał też o ulepszenia bezpieczeństwa w formie „cyfrowego anioła stróża”, który ma wzywać pomoc w nagłych wypadkach i w przeszłości zapewni najpewniej zabezpieczenia antykradzieżowe oparte na GPS.

W przyszłości eBike automatycznie dostosuje się do osobistych potrzeb rowerzysty. Dopasuje się do naszego stylu jazdy, zasugeruje trasy, które lubimy i doprowadzi nas bezpiecznie od punktu A do B. Pozna nasze preferencje i zainteresowania oraz zaoferuje idealnie dopasowane wrażenia z eBike. – wyjaśnił dyrektor generalny Bosch eBike Systems, Claus Fleischer.

Nowa aplikacja na smartfony pozwala też dostosowywać tryby jazdy, rejestrować aktywność i może nawet zintegrować się z aplikacjami do ćwiczeń. To śledzenie naszej aktywność jest o tyle ciekawe, że wykorzystuje się do niej czujniki roweru, aby automatycznie rozpocząć zbieranie informacji. Bosch ma nawet w planach postaranie się o komunikację Bike-to-X (odpowiednik Cat-to-X), aby jeszcze lepiej chronić kierowców.

Podczas gdy komunikacja Car-to-X powoli się rozwija, komunikacja Bike-to-X z pewnością pozostanie marzeniem na wiele lat. Ale widzimy tutaj ogromny potencjał, aby jazda na rowerze elektrycznym była jeszcze bezpieczniejsza.

