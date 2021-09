Kolejne podwyżki cen kart graficznych. Nawet 350 zł drożej w skali miesiąca

Serwis MyDrivers udostępnił zebrane przez siebie dane na temat tego, jak wysokie ostatnio stały się podwyżki cen kart graficznych. Dokonał tego zaledwie kilka dni po tym, jak inna strona (ITHome) informowała, że rynek GPU we wrześniu zaliczy kolejne tąpnięcie.

Najnowsze podwyżki cen kart graficznych są odczuwalne dopiero w Chinach, ale ich trafienie do Europy, to kwestia czasu

Na ten moment najnowsze podwyżki cen kart graficznych dotyczą głównie lokalnego rynku w Chinach, którego historię MyDrivers nieustannie bada, gromadząc dane każdego miesiąca. Najnowsze porównanie cen, które przygotował serwis, wskazuje, że niektóre karty graficzne podrożały o kilka stówek zaledwie w ciągu jednego miesiąca. Pokrywa się to z najnowszymi informacjami, wedle których ogólny poziom dostaw procesorów graficznych spadł o 30%, z czego te dotyczące kart RTX 3060 zmniejszyły się o połowę.

Historia cen kart w Europie

Powód tego potwierdziła witryna Videocardz, która dowiedziała się, że wielu producentów w Chinach musiało częściowo, a momentami nawet całkowicie zamknąć niektóre swoje linie produkcyjne przez lokalne wybuchy epidemii wirusa. Niska podaż i wysoki popyt ponownie przełożyły się niższą dostępność (kart MSI w Chinach na ten moment praktycznie nie można kupić) i tym samym cenę:

Karty graficzne ASUSa: RTX 3070 Ti : +600 juanów (350 złotych) RTX 3080 and RTX 3070 : +300-400 juanów (135-235 złotych) RTX 3060 Ti , RTX 3060 i RTX 2060 : +200-350 juanów (118-54 złotych) GTX 1660 i GTX 1050 : +100-150 juanów (55-23 złotych) RX 6600 XT : +400 juanów (62 złotych)

Karty graficzne Gigabyte: RTX 3090 i RTX 3080 Ti : +200-400 juanów (115-62 złotych) RTX 3070 Ti , RTX 3070 : +100-300 juanów (55-175 złotych) RTX 3060 Ti , RTX 3060 : +300 juanów (175 złotych) RTX 2060, GTX 1660, GTX 1650 : +100 juanów (55 złotych) GTX 1050 Ti : +80 juanów (60 złotych)



Oprócz cen, MyDrivers zapewnił też światu informacje, wedle których to dostawy kart graficznych GeForce RTX 2060 i GTX 1660 SUPER są „bardzo rzadkie”, podczas gdy modele RTX 3070 i wszystko to, co powyżej w hierarchii, radzi sobie lepiej, ale nieprzesadnie. Ponoć problem z dostawami RTX 3060 Ti i RTX 3060 nie jest też taki zły, choć ma się to zmienić. Co ciekawe, AMD w tych ostatnich dniach radzi sobie z utrzymywaniem podaży na dawnym poziomie, więc problem ma przede wszystkim NVIDIA.

Podczas gdy podaż AMD wydaje się być stabilna (co nadal nie pomaga obniżyć cen), NVIDIA wyraźnie ma problemy z nadążaniem za popytem. Nasze źródła przytaczają różne przyczyny, niektóre z nich to tymczasowe zamknięcia linii montażowych GPU z powodu nowych epidemii COVID w Chinach.

