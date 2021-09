Powstaje rosyjski układ napędowy AIP. Napędzi bezzałogowy okręt podwodny Sarma

Rosyjski bezzałogowy okręt podwodny Sarma ponoć już powstaje, ale w formie prototypu, a jego pierwsze testy wyznaczono jeszcze na ten rok na Morzu Białym. Ten w przyszłości może stać się wyjątkowym dziełem rosyjskiej FPI (Fundacji Badań Zaawansowanych), bo UUV (Unmanned Underwater Vehicle) podwójnego zastosowania, pełniąc zarówno rolę bojową, jak i eksploracyjną pod skutym lodem rejonie Arktyki. Zanim to jednak nastąpi, rosyjski układ napędowy AIP musi zostać przekuty na rzeczywistość.

Bezzałogowy okręt podwodny Sarma sięgnie po rosyjski układ napędowy AIP, czyli ten nienuklearny, ale niezależny od powietrza

O tym, że Rosja opracowuje obecnie wstępny projekt układu napędowego typu AIP dla bezzałogowego okrętu podwodnego Sarma wiemy od Wiktora Litwinienko. To wicedyrektor ds. badań fizycznych i technicznych we wspomnianym FPI, który wyjawił szczegóły rosyjskiej agencji prasowej (via Naval News).

Czytaj też: Nowe pociski dla Australii. Kraj dozbraja się dzięki sojuszowi AUKUS

Planowane jest opracowanie niezależnej od powietrza jednostki napędowej wykorzystującej wodór i tlen. To nowy kierunek technologiczny, który pozwala na dłuższą pracę pod wodą bez wynurzania się na powierzchnię. Opracowano projekt wstępny. Istnieją niezbędne warunki do rozwoju systemu AIP. Niezależna od powietrza jednostka napędowa na bazie wodoru, która mogłaby pracować przez długi czas pod wodą, nie została przez nikogo opracowana. Mamy nadzieję na pozytywny wynik. – powiedział Litwinienko.

Czytaj też: Powstają nowe nuklearne okręty podwodne Wielkiej Brytanii. Będą siać zniszczenie z morskich odmętów

Jak wspomniałem, prototyp Sarma już powstaje, a jego układ napędowy nie jest nawet gotowy. W tym równaniu brakuje tylko informacji, że pierwsze egzemplarze tego bezzałogowego okrętu podwodnego (UUV) będą wyposażone nie w ten nowy napęd AIP, a tradycyjne akumulatory. Dopiero następne wersje skorzystają z napędów niejądrowych niezależnych od dostępu do powietrza.

Czytaj też: Myśliwiec Tempest 6. generacji z własnym latającym laboratorium Excalibur

Ponoć prace realizuje duża liczba państwowych firm, ale na temat samego napędu nie wiemy tak naprawdę nic. Więcej wiadomo o samym UUV Sarma, którego opracowaniem zajęło się biuro projektowe Lazurit. Wedle dostępnych informacji będzie mógł nurkować na głębokość 1 kilometra i wykonywać nawet 3-miesięczne misje, pokonując dystanse ponad 8000 kilometrów. Jego wersja demonstracyjna ma powstać w latach 2022-2023.