Powstają nowe nuklearne okręty podwodne Wielkiej Brytanii. Będą siać zniszczenie z morskich odmętów

Ledwie informowaliśmy Was o tym, że powstaje nuklearny reaktor Rolls-Royce do kopania na Księżycu i Marsie, dzięki współpracy z brytyjskim sektorem zbrojeniowym. Dziś z kolei dowiedzieliśmy się, że ta współpraca z Rolls-Royce ponownie ulegnie poszerzeniu. Wszystko przez wycenione na 170 milionów funtów prace, mające zapewnić nowe nuklearne myśliwskie okręty podwodne Wielkiej Brytanii. Te już ruszyły, a Rolls-Royce odegra w nich ważną rolę.

Rolls-Royce, jako „jedyna firma na świecie, która zajmuje się mechaniką, elektrycznością i energią jądrową oraz oferuje pełny cykl życia potencjału nuklearnego” otrzymała jeden z dwóch kontraktów, wskazujących jasno na nowe nuklearne myśliwskie okręty podwodne. Drugą firmą, którą Marynarka Wojenna Wielkiej Brytanii (Royal Navy) nagrodziła kontraktem, jest BAE Systems. Te informacje nie rozniosły się jednak pocztą pantoflową, a zostały oficjalnie ujawnione światu przez sekretarza obrony, Bena Wallace’a.

Oba kontrakty opiewają na kwotę 85 milionów funtów i mają zapewnić firmom środki na wykonanie prac projektowych i koncepcyjnych dla przyszłej klasy okrętu podwodnego o napędzie jądrowym. Te wysiłki mają trwać najbliższe trzy lata, stworzyć łącznie 350 miejsc pracy i finalnie pozwolić Królewskiej Marynarce Wojennej na wybór satysfakcjonujących rozwiązań dla okrętów podwodnych o napędzie jądrowym nowej generacji. Te zastąpią finalnie okręty obecnej klasy Astute (widoczne na zdjęciach).

Finalnie, opracowanymi okrętami podwodnymi o napędzie jądrowym będą okręty myśliwskie, czyli takie, których głównym celem jest zatapianie wrogich statków. Zarówno tych nawodnych, jak i podwodnych.

Projektowanie i budowa okrętów podwodnych to jedno z najbardziej złożonych i wymagających osiągnięć inżynieryjnych, jakie podejmuje przemysł morski. Konieczne jest, aby prace nad okrętami podwodnymi nowej generacji rozpoczęły się tak szybko, jak to możliwe. Opiera się to na [pracy] niektórych z najbardziej doświadczonych krajowych ekspertów nuklearnych w dziedzinie obronności od samego początku fazy projektowania

– stwierdził Ian Booth, dyrektor generalny Submarine Delivery Agency.