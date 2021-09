DisplayHDR True Black 600 ogłoszony. Znamy pierwsze produkty godne nowego standardu VESA

Firma VESA dumnie ogłosiła trzeci już poziom standardu True Black, który jeszcze bardziej śrubuje wymagania stawiane ekranom. Do tej pory poziomy True Black zamykały się na 400 i 500, ale dziś swoją premierę miał jeszcze bardziej wymagający DisplayHDR True Black 600, który, co ciekawe, spełniają już trzy nadchodzące produkty na rynek.

Na początku stycznia 2019 roku stowarzyszenie Video Electronics Standards Association (VESA) poszerzyło swoje certyfikacyjne działania związane z HDR-em. Dodało do tradycyjnego DisplayHDR zupełnie nową kategorię DisplayHDR True Black. Jest ona przeznaczona do paneli typu OLED i microLED, aby nie tylko być gwarantem wysokiej jasności ekranu, ale też jakości samego HDR, aby pomóc konsumentom w wyborze odpowiedniego dla siebie monitora czy telewizora.

Co wprowadza DisplayHDR True Black 600?

Ogłoszony właśnie przez standard DisplayHDR True Black 600, to w skrócie bardziej wymagający poziom możliwości, którym muszą odznaczyć się microLEDy i OLEDy względem wcześniejszej 400 i 500. Przekłada się to na jeszcze głębsze czernie i zakres dynamiczny, dzięki czemu ekrany lepiej oddają cienie i zupełne czernie.

Aby okazać się godnym certyfikacji DisplayHDR True Black 600, ekran musi zapewniać, przede wszystkim szczytową jasność na poziomie 600 cd/m2 i dopuszczalny poziom czerni do 0,0005 cd/m2, czyli tak naprawdę najniższy poziom, który można zmierzyć za pomocą standardowych kolorymetrów przemysłowych. Innymi słowy, musi generować jeszcze głębszą czerń.

VESA podaje, że porównując wyświetlacz spełniający standard DisplayHDR True Black 600 do tego, który chwali się „jedynie” DisplayHDR 1000, w grę wchodzi 50-krotnie okazalszy zakres dynamiki i 4-krotna poprawa czasu narastania. Z kolei w porównaniu do DisplayHDR True Black 500, nowy certyfikat wymaga 20-procentowego wzrostu luminancji w porównaniu z poziomem True Black 500, co ponoć skutkuje „zauważalnie jaśniejszym ekranem przy zachowaniu tego samego wyjątkowego poziomu czerni i jakości kolorów typowych dla wyświetlaczy OLED”.

Pierwsze produkty zgodne z DisplayHDR True Black 600

Na długo przed ogłoszeniem DisplayHDR True Black 600, VESA połączyła siły z firmą ASUS, aby w dniu premiery tego nowego standardu zapewnić rzeczywiste przykłady sprzętu, który go spełnia. Na monitory nie liczcie, bo godnymi tego certyfikatu są na ten moment wyłącznie laptopy – ASUS Vivobook Pro 14, Vivobook Pro 14X i Vivobook 15, które zadebiutowały praktycznie w tym samym czasie, co sam standard.

