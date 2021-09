Zdjęcia Hyundai Ioniq 6 2023. Firma testuje swojego elektrycznego sedana

Jak zapewne wiecie, Ioniq dla Hyundaia jest tym, czym od lat jest Genesis. Ta marka, skupiona na elektrycznych samochodach, została wydzielona w sierpniu ubiegłego roku, ale długo zajmie jej przebicie się przez dotychczasową barierę informacyjną. Tak więc, spójrzcie na zdjęcia nie tyle Ioniq 6, co Hyundai Ioniq 6 2023 podczas testów jednego z prototypów.

Hyundai Ioniq 6, czyli produkcyjna wersja koncepcji Prophecy

Hyundai Ioniq 6 nie jest zupełnie nowym samochodem, którego mamy przyjemność teraz podejrzeć. W rzeczywistości będzie on bowiem bazował na koncepcyjnym modelu Prophecy z kwietnia 2020 roku, który wtedy zaprezentował się nam jako nietypowy sedan, który zaoferuje bardzo dużo miejsca w środku. W tym czasie wiedzieliśmy, że będzie on podstawą dla produkcyjnego modelu (Ioniq 6), ale mówiono tylko, że zachowa swoje obłe kształty i liczne krzywizny, jak zresztą te charakterystyczne pikselowe światła.

Szczerze? Już wtedy liczyliśmy na to, że Hyundai zachowa charakter koncepcji w modelu produkcyjnym tak bardzo, jak tylko będzie w stanie. Jednak niestety firma nieco go okroiła i z innowacyjnego, atrakcyjnego koncepcyjnego sedana zrobiło się coś… może nie tyle gorszego, co mniej futurystycznego i przyciągającego wzrok. Wprawdzie Hyundai Ioniq 6 zachowa ogólną istotę koncepcji, gdy wejdzie do produkcji, ale nie w stopniu, który większość usatysfakcjonuje.

Co ujawniają nowe zdjęcia Hyundai Ioniq 6 2023?

Powyższe zdjęcia szpiegowskie obecnego prototypu to potwierdzają, ujawniając obecną formę tego w pełni bezemisyjnego, elektrycznego sedana Hyundaia. Tak też przednie i tylne zwisy są zauważalnie, choć nieprzesadnie dłuższe w porównaniu do koncepcji, konstrukcja bez słupków między drzwiami pozostała w sferze marzeń, jak zresztą tylne drzwi otwierane na zawiasie z drugi strony. Dodatkowo prototyp zyskał okazalszy prześwit.

Niestety kamuflaż zasłania tutaj zbyt wiele, żeby wyciągać dokładne wnioski, ale sposób, w który się układa, sugeruje, że linie nadwozia są bardzo bliskie koncepcji Prophecy. Widać to przede wszystkim po zamku błyskawicznym na tyle (biegnie od tylnej szyby pod światłami w tylnym zderzaku), który sugeruje miejsce otwierania bagażnika.

Pewni jesteśmy z kolei tego, że Hyundai Ioniq 6, podobnie jak Ioniq 5 oraz 7, będzie bazował na platformie E-GMP firmy, która ma do zaoferowania dwa silniki elektryczne o mocy 308 koni mechanicznych i 58 kWh/73kWh zestaw akumulatorów o zasięgu do 450 km/550 km. Więcej szczegółów będziemy poznawać w ciągu następnych miesięcy, bo premiera jest odległa. Najpewniej Hyundai oficjalnie ujawni Ioniq 6 w 2022 roku jako model 2023.