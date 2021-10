Moc dwóch nowych BMW, czyli nieoficjalne szczegóły o M2 Coupe i X M

Dziś mamy dla Was nieoficjalne informacje na temat dwóch nadchodzących nowych BMW, które skupiają się na ich mocy. Sprawa dotyczy być może równie wyczekiwanych, modeli, bo zarówno popularnego wydania Serii 2, jak i nadchodzącej niespodzianki na poletku luksusowych SUVów. Mowa więc o BMW M2 Coupe i BMW X M.

Zacznijmy może od tego mniej enigmatycznego modelu, czyli podkręconego Coupe Serii 2. BMW chce zaoferować jeszcze więcej swoim klientom, którym nie wystarcza wersja M240i xDrive (zdjęcie wyżej) z turbodoładowanym, rzędowym sześciocylindrowym silnikiem. Oczekiwania wobec M2 nowej generacji są zresztą wysokie, bo wielu ostrzy sobie ząbki na tego kompaktowego coupe M.

Nowe informacje o BMW M2 Coupe

Jak czytamy na Bimmerpost, nadchodzące BMW M2 Coupe będzie dzierżył 3-litrowy sześciocylindrowy silnik z podwójnym turbodoładowaniem, którego moc przewyższy obecnie najpotężniejsze BMW Serii 2, czyli M2 CS. W grę ma wejść 455 koni mechanicznych (335 kilowatów), czyli o 11 KM więcej względem M2 CS, co zostanie podbite jeszcze bardziej po premierze wersji M2 Competition.

Ponoć BMW M2 Coupe będzie sprzedawane w standardzie z napędem na tylne koła, a kwestia ewentualnego xDrive jest obecnie tajemnicą. Pewne jest jednak, że fani tradycji mogą spać spokojnie – BMW zadba o obecność manualnej skrzyni biegów, która powoli odchodzi do lamusa. Oczekuje się, że jego produkcja rozpocznie się w grudniu 2022 roku i potrwa do lipca 2029 roku, a wśród opcji znajdzie się dach z włókna węglowego.

BMW X M, czyli domniemana część rodziny X8

Ten model jest tak naprawdę tajemnicą, a BMW poinformowało o nim dopiero za sprawą ust Olivera Zapse, który stwierdził, że „kolejny samochód firmy z wyższej półki” zostanie zaprezentowany pod koniec roku. Będzie też wyjeżdżał z fabryki w Spartanburgu, co podkreśla, że będzie to SUV o domniemanej nazwie G09 X M, którego produkcja potrwa od grudnia 2022 do listopada 2027 roku.

Wedle Bimmerpost ten SUV sięgnie po hybrydowy układ napędowy, gwarantujący napęd na wszystkie koła poprzez połączenie silnik S58 prosto z modelu M3 i M4 nowej generacji. Ten zostanie jednak sparowany z silnikami elektrycznymi, dzięki czemu ogólna moc wzrośnie do około 650 koni mechanicznych (478 kilowatów).