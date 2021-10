Bojowy wariant MUH-1 Marineon zaprezentowany. Spójrzcie na helikopter MAH

Korea Aerospace Industries podczas pokazu lotniczego ADEX 2021 w Seulu zaprezentowała publicznie swój nowy helikopter, którego większość z Was zapewne doskonale kojarzy. Przynajmniej w pewnym stopniu. To pełnowymiarowy bojowy wariant MUH-1 Marineon, czyli MAH – Marine Attack Helikopter. Ten jest tak naprawdę „specjalną wersją wariantu” na bazie oryginalnego KUH-1.

Zacznijmy może od tego, że MUH-1 Marineon, to w 96% oryginalny helikopter KUH-1 Surion. Jako wersja ziemno-wodna dla Korpusu Piechoty Morskiej Republiki Korei (ROKMC), została zmodyfikowana z wykorzystaniem składanego wirnika, dodatkowego zbiornika paliwa, specjalistycznego sprzętu radiowego oraz osprzętu związanego ze zdolnościami amfibijnymi. Zlecenie na 30 takich helikopterów wydano w 2016 roku i po pięciu latach, bo w kwietniu bieżącego roku, DAPA zatwierdziła projekt opracowania uzbrojonego wariantu tego helikoptera.

Czytaj też: „Niszczyciel lotniskowców”, czyli wyjątkowe możliwości, równie wyjątkowego chińskiego bombowca H-6

Bojowy wariant MUH-1 Marineon na ADEX 2021, czyli publiczna prezentacja MAH

Helikopter MAH został wybrany przez ROKMC na przyszły śmigłowiec szturmowy, który sam w sobie doczeka się kolejnych dwóch wariantów. Światu pokazano bowiem drugą wersję, która będzie latać z wyrzutniami kompatybilnymi z ujawnionymi również na targach bezzałogowymi dronami (UAV) MUM-T. Ta pierwsza będzie znacznie bardziej tradycyjna i będzie wyposażona głównie w pociski powietrze-ziemia oraz powietrze-powietrze.

Czytaj też: Najnowszy okręt typu Borei wystrzelił niszczycielski pocisk balistyczny Buława

Wiemy, że bojowy wariant MUH-1 Marineon doczeka się systemu TADS (Target Acquisition and Designation Sights), czyli połączonej w jednym module jednostki czujnikowo-celowniczej. Piloci otrzymają z kolei HMD, czyli hełmy z wbudowanymi wyświetlaczami, aby wspomóc ich podczas operacji szturmowych. Jeśli z kolei interesują Was wspomniane drony, to już spieszymy z informacjami na ich temat.

MUM-T, to specjalne drony w wersji Manned Unmanned Teaming, czyli tej zdolnej do współpracowania z innymi samolotami, operatorami i dronami. Również doczekały się prezentacji, a rzecznik firmy (via Naval News) wyjawił, że w razie potrzeby na pokład helikoptera MAH trafi aż 17 dronów, ale to odległa przyszłość. Najpierw bowiem MUM-T będą w stanie startować wyłącznie z ziemii.

Opracowywanie wariantu wystrzeliwanego w locie „odbędzie się w połowie lub pod koniec lat dwudziestych”, ale już teraz wiemy, że będą one mogły latać przez dwie godziny i osiągać maksymalną prędkość 150 km/h. Będą też wszechstronne, dzięki łącznie czterem różnym modułom przeznaczonych do: zwiadu, wojny elektronicznej, czy niszczenia celów z nawet 3-kilogramowymi materiałami wybuchowymi na pokładzie.

Czytaj też: Sieć 5G jest nam potrzebna. Ale operatorzy nie wiedzą jak ją sprzedać Kowalskiemu

To jednak nie koniec nowych wariantów helikopterów Marineon/Surion, jakie ma w planach KAI. W rzeczywistości ta firma chce opracować kolejne wersje, które będą wyspecjalizowane pod kątem czy to zwalczania okrętów podwodnych, czy czających się w głębinach min.