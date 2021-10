Chłodzenie do Samsung 980 Pro. Firma wreszcie się obudziła

Wygląda na to, że Samsung spóźnił się nieco na „dyskową imprezę PlayStation 5”, bo dopiero kilka tygodni po pierwszym umożliwieniu montażu nowych SSD do tych konsol stosownie zareagował, tworząc 980 Pro with Heatsink. Innymi słowy firma reszcie postarała się o to, aby zapewnić chłodzenie do Samsung 980 Pro.

Dyski 980 Pro with Heatsink, czyli wreszcie chłodzenie do Samsung 980 Pro przestanie być problemem

Pozbawione radiatorów nośniki Samsung 980 Pro występują w czterech wariantach pojemnościowych: 250 GB, 500 GB, 1 TB i 2 TB. Jak to na tradycyjne dyski NVMe na M.2 2280 przystało, ich fizyczny rozmiar wynosi 80 x 22 x 4 mm… ale tylko po zdjęciu dołączonego do ich radiatora, którego dysk wreszcie otrzyma. Z nim bowiem nowe modele o jednoznacznej nazwie „980 Pro with Heatsink” mierzą 24 x 80 x 8,6 mm (via The Verge).

Na pokładzie tych nowych 980 Pro z chłodzeniem pasywnym znajdą się dokładnie te same układy, co na wersjach bez radiatora. Mowa więc o ponad 100-warstwowych kości pamięci Samsunga V-NAND TLC, pamięci LPDDR4 oraz najnowszym kontrolerze Elpis. To połączenie do zaoferowania swojego całego dobrodziejstwa inwentarza wymaga interfejsu PCIe 4.0×4 (czterech wolnych linii) oraz zgodności płyty z protokołem NVMe w wersji 1.3c.

Umówmy się jednak, że to konsole PlayStation 5 są dla Samsunga priorytetem w przypadku dysków 980 Pro with Heatsink, które na rynek trafią 29 października. Obecne płyty główne z interfejsem PCIe 4.0 dla dysków M.2 praktycznie zawsze posiadają stosowne chłodzenia, które są wymagane do utrzymania odpowiedniego poziomu wydajności. Ta bowiem spada przez zjawisko thermal-throttlingu. Ten problem dręczy tak naprawdę wszystkie dyski na PCIe 4.0, które przy obciążeniu bez stosownego chłodzenia muszą ograniczać stosownie swoje możliwości, aby utrzymać temperatury na odpowiednio niskim poziomie.

Dlatego też Sony słusznie postąpiło z projektowaniem wnęki na dysk SSD w swoich konsolach PlayStation 5 tak, aby zmieściły się tam modele z własnym chłodzeniem. To pewne, że dyski Samsung 980 Pro with Heatsink bez najmniejszego problemu zmieszczą się w tych miejscach montażowych, zapewniając dostęp do wydajności rzędu 7000 MB/s sekwencyjnego odczytu i 5100 MB/s sekwencyjnego zapisu.

Ceny? Jak to na dyski Samsunga – wysokie. 980 Pro with Heatsink będzie dostępny w wersji 1 TB i 2 TB w cenie kolejno 249,99 i 449,99 dolarów, czyli kolejno 1000 i 1800 zł.