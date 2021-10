Pamięci DDR5 dla procesorów Intel Alder Lake. Firma ujawniła sprawdzone moduły

Intel ujawnił nowy oficjalny dokument z szeregiem modułów pamięci DDR5-4800, które zostały sprawdzone pod kątem tej platformy nowej generacji. Jak zapewne doskonale wiecie, procesory Intel Core 12. generacji, które zadebiutują już za miesiąc, będą pierwszymi konsumenckimi CPU, mogącymi pracować z pamięciami operacyjnymi nowej generacji. Muszą więc pokazać, że przejście z DDR4 na DDR5 jest naprawdę, ale to naprawdę warte świeczki i wydatków. Ta platforma będzie bowiem wspierać oba standardy.

Nowy dokument ujawnił zweryfikowane pamięci DDR5 dla procesorów Intel Alder Lake

Wygląda na to, że zamiast przeprowadzać walidację różnych DDR5 we własnych czterech ścianach, Intel zlecił to żmudne zadanie firmie Advanced Validation Labs (AVL). Nie jesteśmy tym zawiedzeni, bo tak się składa, że ta firma jest akurat znana w zakresie testowania i walidacji pamięci w fazie przed- i poprodukcyjnej. Nie bez powodu skoncentrowała się z kolei na pamięci DDR5-4800, bo ta właśnie jest podstawowym standardem dla Alder Lake.

W grę wchodzą więc moduły pamięci bez ECC, które trzymają się wytycznych JEDEC, co oznacza, że pracują pod napięciem 1,1 V, a ich opóźnienia wynoszą 40-39-39. Testy dotyczyły modułów pamięci SK Hynix, Samsunga, Microna, Cruciala oraz Kingston, które operowały na tej samej szybkości transmisji danych, ale oferowały różne pojemności, bo od 8 do 32 GB pamięci na jedną kość. Z kolei budujące je układy DRAM wedle zaleceń Intela mają wynosić przynajmniej 16-gigabajtów.

Obok DRAM każdy moduł DDR5 otrzyma również własną „sekcję zasilania” w postaci PIMC, czyli układu scalonego do zarządzania energią. Mowa dokładnie o PMIC autorstwa firmy Renesas i choć Intel w dokumencie tego nie wyjawił, najpewniej w grę wchodzi PMIC P8911. Po stronie fizycznej moduły poniżej pojemności 32 GB są produkowane z układem single-Rank (wyjaśnienie poniżej), ale nie wiemy, czy mamy się z tego cieszyć, czy wręcz przeciwnie.

To wyjawią testy po premierze procesorów, bo już w przeszłości nie raz wykazano, że zależnie od obciążeń, CPU wolą dostęp do jednego lub drugiego typu DDR. Zwłaszcza że na ten moment nie wiemy, jak będą zachowywać się pod tym kątem procesory Intel Alder Lake. Tajemnicą jest też wydajność samych DRAM w nowym standardzie, bo SK Hynix oraz Micron przenieśli matryce M i A do DDR5, podczas gdy samsung poczynił to samo ze swoimi sławnymi B-die.