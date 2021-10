iPhone 13 na wynajem? Startuje nowa usługa banku BNP Paribas

Debiutujący niedawno iPhone 13 z pewnością stał się obiektem westchnień wielu miłośników smartfonów z „jabłuszkiem”. Jego cena jest jednak wysoka i nie każdego stać, by wydać tyle pieniędzy na nowy telefon. W takim wypadku pozostaje… wynajem, który teraz oferuje bank BNP Paribas.

Być może koncepcja wynajmowanego smartfona wydaje Wam się kompletną nowością, jednak tak nie jest. Rozwiązanie jest już dostępne Polsce, choć dopiero zyskuje na popularności. Wydaje się, że poszerzenie oferty banku BNP Paribas o długoterminowy wynajem smartfonów przyczyni się do tego. Ale na czym to dokładnie polega i, co najważniejsze, czy się opłaca?

iPhone 13 na wynajem w ramach usługi BNP Paribas Group Service Cente

Jako pierwsi na rynku proponujemy nowatorską usługę, która umożliwia klientom dostęp do najnowszych i fabrycznie nowych smartfonów na warunkach korzystnych finansowo. Przy tym, dzięki dodatkowym pakietom usług ubezpieczeniowych i serwisowych, są zabezpieczeni na wypadek awarii czy kradzieży urządzenia – informuje Krzysztof Wojciechowski, dyrektor Departamentu Nowych Modeli Biznesowych i Innowacji PF w Banku BNP Paribas.



Zakup nowego smartfona to spory wydatek, zwłaszcza w przypadku iPhone’ów. Wynajem długoterminowy może więc okazać się interesującą alternatywą. W ramach usługi banku możemy skorzystać z dwóch opcji – wynajem na 24 lub na 30 miesięcy. Po upływie tego czasu musimy podjąć decyzję. Albo wykupimy smartfon na własność, albo oddamy go. W takim przypadku smartfon zostanie odnowiony i trafi w ręce kolejnego właściciela.

Bank podkreśla, że pomoże to także, że przyczyni się to do zmniejszenia ilości zalegających w naszych domach urządzeń. Często się bowiem zdarza, że kupujemy nowe urządzenie, a stare bezczynnie kurzy się w szufladzie. Potwierdza to badanie „2020 Mobile Phone E-Waste Index”, z którego wynika, że prawie 29 mln telefonów pozostaje niewykorzystanych, a jedynie 41% gospodarstw domowych sprzedaje telefony na rynku wtórnym. Wynajem smartfona mógłby przyczynić się do zmiany na tym polu.

Jak z opłacalnością? Na razie nie dostajemy konkretów, ale bank zapewnia, że „obciążenie budżetu Klienta za cały pakiet usług jest niższe niż cena detaliczna wybranego urządzenia”.

BNP Paribas precyzuje również kwestię ewentualnych uszkodzeń lub kradzieży urządzenia: