MOSH/BMX to nowy limitowany elektryczny rower firmy Harley-Davidson

Pod koniec zeszłego roku poznaliśmy plany Harleya-Davidsona odnośnie rynku elektrycznych rowerów, dla których specjalnie wydzielono firmę spin-off. Tak powstało Serial 1, które sprzedaje już w Europie swoje elektryczne rowery – drogie, ale zachwycające układem napędowym. Więcej o nich przeczytacie tutaj, bo dziś skupimy się na MOSH/BMX, czyli kolejnym limitowanym modelu w rodzinie 1-OFF.

Jedyny w swoim rodzaju elektryczny rower MOSH/BMX od Serial 1

Wszystko zaczęło się od MOSH/CHOPPER, czyli pierwszego przykładu w rodzinie 1-OFF firmy Serial 1, który tak jak każdy inny dodatek do tej serii, powstał w nakładzie jedynie jednego egzemplarza na cały świat. Serial 1 podobnie postąpi z MOSH/CTY , który jako limitowany elektryczny rower, sprzedał się za 14200$ w ramach licytacji, z której pieniądze przekazano na cele charytatywne. Podobnie Serial 1 chce zrobić ze swoim MOSH/BMW, który uderza w nostalgiczne tony.

MOSH/BMX został zaprojektowany i następnie stworzony przez Warrena Heira Jr. i Kendall Lutchman w JR Fabrication and Welding w stanie Wisconsin, więc ma całkowicie amerykańskie korzenie i choć jest pełen nowej technologii, ma na celu przenieść właściciela o cztery dekady wstecz. Mowa dokładnie o latach świetności dla rowerów typu BMX, czyli do lat 80. ubiegłego wieku, o co dba szereg niestandardowych akcentów.

Kierownica modelu, na którym bazuje (MOSH/CTY) została wymieniona na rzecz 9-calowej kierownicy MX high-rise z wewnętrznym prowadzeniem kabli, kompletnie odmieniając postawę tego ebike. Wiele w tej kwestii ma do powiedzenia również zamontowany na stelażu ze stali nierdzewnej przedni koszyk „na mleko”, siodełko Viscount Dominator, charakterystyczne opony, uchwyty ODI Mushroom na kierownicy i wreszcie dwukolorowy lakier z efektem blaknięcia w połowie ramy.

Warto podkreślić, że ten limitowany do jednego egzemplarza model jest „przeróbką” wspomnianego wyżej MOSH/CTY, który w oryginale waży 21,28 kg. Bazuje na hydroformowanej aluminiowej ramie z wewnętrznym systemem prowadzenia przewodów oraz zintegrowanym oświetleniem. Korzysta jednocześnie z dwutłoczkowych hydraulicznych hamulców tarczowych z tarczami o średnicy 203 mm.

Po stronie układu napędowego połączono zamontowany przy korbach elektryczny silnik Brose S Mag o mocy 250 W, oferujący moment obrotowy 90 Nm i wspomaganie pedałowania do 25 km/h w UE. Na tylne koło wspomaganą moc pedałowania przerzuca wytrzymały pasek Gates Carbon Drive, a o zasięg dba akumulator o pojemności 526 Wh, zapewniający od 56 do 168 km na jednym ładowaniu.