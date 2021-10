Jak kupić dobry przewód USB? Nowe logo USB-IF mają nam to ułatwić

Organizacja USB Implementers Forum właśnie ujawniła nowo opracowane logo USB, które mają nam pomóc podczas zakupów z wybraniem odpowiedniego przewodu. To krok w dobrą stronę i to nie bez powodu, bo chaos, który zrobił się na rynku USB wiele lat temu i trwa nadal, może doprowadzać niezaznajomionych z tematem do szaleństwa.

Nowe logo USB-IF mają upewnić nas, czy aby na pewno kupujemy dobry przewód USB

Chociaż standard USB rozwiązał wiele problemów i dlatego stał się najpowszechniej stosowanym interfejsem, to nowe problemy z dobieraniem przewodów po specyfikacji, stały się dla wielu zmorą. Tak jakby zatrzęsienie różnych rodzajów USB z przeszłości nie było wystarczające. Jednak na szczęście niedługo ulegnie to zmianie. W zeszłym tygodniu Komisja Europejska ogłosiła, że ​​pracuje nad uczynieniem USB-C uniwersalnym i wymaganym standardem ładowania przenośnych urządzeń elektronicznych.

Ogłoszenie USB-IF ładnie się więc w tym zgrało, jako że doczekaliśmy się nowych logo, które mają pomóc nam w kupnie odpowiedniego przewodu. Mowa o USB4, USB-C oraz ładowarkach o mocy 240 watów. Te nowości nie są przypadkiem, bo kilka dni temu ujawniono specyfikację USB-C 2.1, która może jeszcze bardziej namieszać na rynku, jeśli idzie o znajomość przewodów.

Przez USB-C 2.1, zasilanie mocą 100 watów (5A/20V), z której chętnie korzystają zaawansowane systemy ładowania, znacząco zbladło. W ujawnionej niedawno specyfikacji USB-C 2.1 przeczytamy o możliwości operowania na znacznie okazalszym, bo 48-woltowym napięciu i ciągle 5-amperowym natężeniu. To z kolei przekłada się na ogromne ulepszenie po stronie dostarczanej mocy, bo do 240 watów.

Nowe logo ewidentnie mają za zadanie rozwiązać ewentualne wątpliwości z USB-C 2.1. Pierwszy wiersz dotyczy przewodów USB4 obsługujących prędkości 40 Gb/s, drugi dotyczy USB-C, które są w stanie sprostać mocy 240 watów, podczas gdy trzeci sprowadza się do samej ładowarki. W trzeciej kolumnie są też przedstawione logo dla poszczególnych przewodów, jeśli te są w stanie spełnić oba wymogi.