Nowy okręt podwodny klasy Taigei zwodowany. Biały Wieloryb trafi do japońskiej marynarki

JMSDF, czyli Japońskie Morskie Siły Samoobrony, otrzymały właśnie potencjalny nowy nabytek do swojej floty, za którego odpowiada Kawasaki Heavy Industries (KHI). Tym czymś jest kolejny okręt podwodny klasy Taigei o nazwie Hakugei, który wprawdzie nie doczekał się jeszcze oficjalnej ceremonii przekazania na służbę, a tylko zwodowania, ale to jedynie kwestia czasu.

Hakugei, czyli drugi okręt podwodny klasy Taigei

Tytułowy Biały Wieloryb, to w rzeczywistości tłumaczenie nazwy Hakugei, która pielęgnuje nazewnictwo na bazie dużych ryb, jakie wprowadziła klasa Taigei. Sama w sobie zresztą oznacza w oryginale „Wielkiego Wieloryba” i tradycyjnie przekazała swoją nazwę pierwszemu okrętowi podwodnemu tej klasy, czyli Taigei. Ten został zwodowany pod koniec października ubiegłego roku, ale wcielenia do JMSDF ma doczekać się dopiero w marcu 2022 roku.

Na to tytułowy Biały Wieloryb poczeka dłużej, ale w rzeczywistości będzie pierwszym okrętem klasy Taigei zdolnym do przeprowadzania operacji na służbie JMSDF. Ten „pierwszy pierwszy”, czyli Taigei, będzie jedynie platformą dedykowaną do przeprowadzania wszystkich przyszłych testów technologii na okrętach podwodnych japońskiej marynarki. Obecnie więc Japonia ma łącznie cztery okręty podwodne wyposażone w akumulatory litowo-jonowe na wodzie, bo dwa klasy Taigei i dwa klasy Soryu.

Te ostatnie są zresztą bardzo powiązane z nowszą klasą, co potwierdza fakt, że między tymi dwoma klasami trudno dostrzec różnice w zewnętrznym wyglądzie. Pod tonami stali znajduje się jednak osprzęt zupełnie innej klasy z napędem na czele, bo podczas gdy klasa Taigei wykorzystuje akumulatory litowo-jonowe, Soryu korzysta z systemu AIP 4V-275R Mk. III.

Dodatkowo różnice sprowadzają się też do bardziej efektywnego sonaru i systemu dowodzenia bojowego, a także nowych materiałów, które ograniczają akustyczny profil. Okręty klasy Taigei są też wyposażone w środki przeciwdziałania torpedom (TCM), które wyrzucają wabiki, aby ich uniknąć. Same w sobie mierzą 84 metrów długości, 9,1 metra szerokości i na swój pokład przyjmą około 70 marynarzy.

Tytułowy Hakugei, tak jak Taigei, posiada akumulatory litowo-jonowe, które są lżejsze (stosunek wagi do gęstości energii) w porównaniu do stosowanych obecnie układów napędowych na bazie kwasu ołowiowego. Te dłużej utrzymują ładunek i szybciej się ładują, dzięki czemu okręt może spokojnie spoczywać na dnie oceanu przez dłuższy czas, ale z drugiej strony bazują na licie, który zaczyna palić się po wystawieniu na działanie wody, co w połączeniu z okrętem podwodnym nie należy do najlepszych kombinacji.