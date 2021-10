Wspomoże szkolenie i rozwinie lotnictwo, czyli pierwszy naddźwiękowy dron Sił Powietrznych USA

Siły Powietrzne USA poszukują nowego sposobu na ulepszenie szkolenia nowych pilotów i uznały, że idealnie spisze się w tym pierwszy naddźwiękowy dron służby. Dlatego przyznały firmie transportowej kontrakt, na mocy którego zostanie opracowany naddźwiękowy UAV, który przy przebijaniu bariery dźwięku nie będzie powodował specjalnie głośnego huku.

Do czego będzie służył pierwszy naddźwiękowy dron Sił Powietrznych USA?

Na samym początku warto od razu wyjaśnić to, po co lotnictwu USA naddźwiękowy dron podczas sesji szkoleniowych. Nie zaskoczę Was zapewne, bo wedle oczekiwań ten UAV będzie odgrywać rolę niemal równorzędnego przeciwnika dla pilotów myśliwców, rzucając im wyzwanie w rzeczywistym locie. Tego typu przygotowanie ludzkich pilotów do przyszłości walki powietrznej jest kluczowe, a wykorzystanie do tego dronów pozwoli ograniczyć przeznaczany na to budżet.

Obecnie przez niedobory pilotów i rosnące koszty, coraz niej pilotów myśliwców przechodzi odpowiednie szkolenie lotnicze na żywo w ramach przygotowań do rywalizacji w świecie rzeczywistym. Dlatego też ten nowy naddźwiękowy dron będzie służył jako „pozorny przeciwnik”, spalając mniej paliwa, nie wymagając pilota na pokładzie i mogąc zaoferować okazalszy wachlarz scenariuszy, dzięki możliwości latania z wieloma ładunkami i czujnikami

Dlaczego pierwszy naddźwiękowy dron Sił Powietrznych USA jest tak ważny?

Jak to zwykle bywa, kontrakty wojskowe rozwijają technologie w najszybszy sposób, co potwierdza powstanie m.in. Internetu. Są więc szanse, że i tym razem opracowany na zlecenie lotnictwa USA dron, zrewolucjonizuje w pewnym stopniu konsumenckie naddźwiękowe samoloty pasażerskie. Obecnie dąży się bowiem do takich modeli, które mogą przełamać barierę dźwięku bez głośnego gromu dźwiękowego.

Tą firmą jest Exosonic Inc., która otrzymała kontrakt w ramach najnowszego etapu programu Small Business Innovation Research (SBIR). Będzie odpowiadać za opracowanie i zademonstrowanie nowych technologii, pozwalających zapewnić światu cichy naddźwiękowy samolot pasażerski. Co być może najważniejsze, po zakończeniu tego kontraktu Exosonic zamierza ponownie zainwestować zgromadzone zyski i zdobyte doświadczenie w dalszy rozwój przyszłych produktów naddźwiękowych.

