Prawo do naprawy sprzętu Microsoftu. Firma poszła na ugodę i sprawdzi sens wniosku

Kupujesz nowy sprzęt i nie możesz samodzielnie go naprawić. Nie brzmi to zbyt pro konsumencko, ale to rzeczywistość przy kupowaniu wielu nowych sprzętów konkretnych firm. Jednak wreszcie poczyniono w tym kierunku stosowne kroki. Prawo do naprawy sprzętu Microsoftu jest tego świetnym przykładem i coś czujemy, że nie jedynym, którego możemy oczekiwać w przyszłości.

Dbajcie o klientów i środowisko, czyli jak nakłonić firmy do zmiany polityki

Serwis Grist przygotował raport, wedle którego Microsoft zobowiązał się do umożliwienia klientom naprawy sprzedawanych przez siebie produktów. To jednak nie koniec działań w tej dziedzinie, które planuje firma, bo ma ona również zamiar zbadać skutki środowiskowe zezwolenia na naprawę i podejmie stosowne działania na podstawie swoich ustaleń do końca 2022 roku. To zresztą jeden z powodów wymuszania na firmach prawa do naprawy we własnym zakresie – nieumożliwianie tego wpływa, wedle ustaleń, negatywnie na środowisko, o które przecież dbamy coraz bardziej.

Potwierdzenie tego zapewniła firma funduszy inwestycyjnych o nazwie Green Century, która kładzie nacisk na inwestowanie, ale z zachowaniem przyjaznego wpływu na środowisko. W tym miesiącu złożyła dwie rezolucje dotyczące prawa do naprawy skierowane do Apple i Deere & Co., które stanowią przykład walki o prawo do naprawy i zmniejszanie negatywnego wpływu polityki napraw niektórych firm na środowisko.

Microsoft i jego deklaracja. Wywieranie presji na firmę może sprawić, że klienci otrzymają prawo do naprawy sprzętu Microsoftu

Jeśli idzie o to, jak prawo do naprawy sprzętu Microsoftu będzie wyglądać w przyszłości, to na ten moment nie możemy Wam zapewnić konkretnej odpowiedzi. Firma zadeklarowała dopiero, że przyjrzy się sprawie po otrzymaniu uchwały od akcjonariuszy, w której ci poinstruowali Microsoft, aby poważnie przeanalizował wpływ swojego działania na środowisko pod kątem ułatwiania napraw swoich produktów. Akcjonariuszom pomogła w tym organizacja non-profit As You Snow.

Jest to częścią szerszego działania na rzecz dążenia do zapewnienia konsumentom prawa do naprawy kupionych sprzętów, jak również ich konserwacji i posiadania nad nimi większej kontroli. Dwie strony (Microsoft oraz akcjonariusze) poszły w tej kwestii na ugodę, co oznaczało wycofanie uchwały w zamian za zobowiązanie się Microsoftu do „skompletowania niezależnego badania oceniającego wpływ na środowisko i społeczeństwo”.

Mowa o wpływie pod kątem dostępu konsumentów do procesu napraw i określania nowych mechanizmów zwiększających do nich dostęp. W przypadku urządzeń Surface i konsol Xbox w grę wchodzi zwiększanie dostępności niektórych części i dokumentacji naprawczej poza sieć autoryzowanych serwisów.