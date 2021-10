Wymiana karty SIM trudniejsza, ale bezpieczna. Rząd walczy z SIM-swappingiem

SIM-swapping to jedna z form oszustwa, którego główną rolę odgrywa wymiana karty SIM. Rząd chce temu zapobiec, co może skomplikować proces, ale będzie on bezpieczniejszy dla użytkownika.

SIM-swapping czyli wymiana karty SIM przez oszustów

Zjawisko SIM-swappingu polega na wymianie karty SIM bez zgody właściciela. Oszuści często dokonują tego w salonach operatorów, w których często brak odpowiedniej weryfikacji danych prowadzi do nielegalnego procederu.

Dysponując kartą SIM i danymi właściciela numeru, oszuści mają pełne pole do popisu. Mogą spróbować dostać się do kont bankowych, wziąć kredyty w parabankach, zrobić zakupy w Internecie… Możliwości są ogromne. SIM-swapping stał się w ostatnim czasie na tyle dużym problemem, że rząd postanowił zmodyfikować przepisy.

Jak trudno jest wymienić kartę SIM? To zależy

Wbrew pozorom łatwiej jest uzyskać duplikat karty SIM w ofercie abonamentowej, niż na kartę. Rejestrując kartę SIM w ofercie na kartę musimy w punkcie sprzedaży pokazać dowód osobisty. W przypadku abonamentów, pracownicy salonów już nie mają takiego obowiązku. Konieczność okazania dowodu może wynikać jedynie z wewnętrznych procedur operatorów. A kto kiedykolwiek pracował w salonie operatora ten wie, że procedury są po to… aby je łamać. Szczególnie że konsultanci nie mają prowizji od wymiany karty SIM.

Z innej strony mamy choćby przykład nju mobile, gdzie wymiana karty SIM odbywa się wyłącznie zdalnie.

Różne pomysły rządzących

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, rząd rozważa różne scenariusze zmian w przepisach. Najrozsądniejsze wydaje się danie operatorom dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych, co pozwalałoby weryfikować dowody tożsamości i ukróci możliwość korzystania z fałszywych dokumentów.

Innym pomysłem jest wprowadzenie obowiązku wymiany karty SIM wyłącznie w salonie, a jeśli klient na własne ryzyko zaakceptuje inną możliwość, to dopiero wtedy będzie mógł skorzystać z wymiany np. przez infolinię.

To na razie tylko pomysły, bo na ich realizację nie liczyłbym w tym roku. Jak informuje DGP, nowe przepisy miałyby zostać poddane konsultacjom z operatorami dopiero po skończeniu prac nad Prawem Komunikacji Elektronicznej oraz nowelizacją Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Prace nad nimi ciągną się niemiłosiernie i praktycznie ich końca nie widać, a wdrożenie może pociągnąć za sobą konieczność zajęcia się innymi przepisami… SIM-swapping zdecydowanie będzie musiał długo poczekać.