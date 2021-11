Trzeci chiński okręt desantowy Typ 75 LHD wyruszył na próby morskie

Ze stoczni Hondong Zhonghua w Szanghaju wypłynął niedawno w towarzystwie holowników trzeci chiński okręt desantowy Typ 75 LHD, będący śmigłowcowcem. Nastąpiło to po kilku miesiącach od jego zwodowania, które miało miejsce w styczniu bieżącego roku. Wcześniej tego samego doczekał się pierwszy okręt tego typu (wrzesień 2019 roku) i drugi (kwiecień 2020 roku), rozpoczynając własne próby morskie, co imponuje, jako że przekłada się to na wodowanie kolejnych okrętów tego samego typu co około pół roku w tej samej stoczni.

Trzeci chiński LHD (Landing Helicopter Dock) Typ 075 rozpocznie teraz swoje próby morskie zanim doczeka się podniesienia bandery. To spotkało już pierwszy Typ 075 LHD w kwietniu 2021 roku i czeka drugi egzemplarz, którego niedawno zauważono w porcie wojskowym na Morzu Wschodniochińskim. To powinno nastąpić pod koniec 2021 lub na początku 2022 roku. Wszystko to imponuje, jako że pierwsze prace rozwojowe nad okrętami Typ 075 LHD rozpoczęto w 2011 roku.

Cała trójka (zamówienie obejmuje dostawę ośmiu egzemplarzy) wzmocni desantowe możliwości Chin, ale będzie stanowić platformę nie tylko dla śmigłowców. Chociaż każdy z okrętów ma dla nich pełnowymiarowy pokład lotniczy, to jednocześnie jest wyposażony w zatapialny drugi, z którego na brzeg można posłać poduszkowce i opancerzone pojazdy desantowe.

Pod kątem ich specyfikacji nie mamy zarówno tych oficjalnych, jak i potwierdzonych, a jedynie plotki (via Naval News). Te wspominają, że każdy z tych okrętów może pochwalić się 36000 tonami wyporności, możliwością przyjęcia na pokład 28 helikopterów i rozpędzaniem się do nieznanych prędkości z użyciem silnika wysokoprężnego 16PC2-6B o mocy 12000 kW. Pod kątem uzbrojenia w grę wchodzą łącznie cztery artyleryjskie systemy obrony bezpośredniej (2xHQ-10 oraz 2xH/PJ-11), ale to rozwinięcie możliwości desantu z powietrza są w przypadku chińskich okrętów Typ 075 najważniejsze.

