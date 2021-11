2 nm TSMC, czyli technologiczny postęp obarczony środowiskowymi wątpliwościami

Czy można przymknąć oko na postęp technologiczny, który napędza konsumpcjonizm, bo zapewnia nam okazję do wymiany starszych sprzętów na nowsze, jeśli idzie o zużywanie surowców? To pytanie zadano przy ogłoszeniu budowy nowej fabryki półprzewodników w mieście Taichung w zachodniej części Tajwanu, która to skupi się na produkcji układów na procesie 2 nm TSMC.

Druga fabryka 2 nm TSMC nie podoba się władzom. Problemem ma być jej wpływ na środowisko i ludność lokalną

Przechodząc od razu do rzeczy, zakład TSMC Taichung 2 nm ma zużywać ponad 7 miliardów kilowatogodzin energii elektrycznej w ciągu roku i 100000 metrów sześciennych wody dziennie pośrednio, bo przez elektrownie. Nic więc dziwnego, że plan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company dotyczący budowy tej zupełnie nowej fabryki na wyspie spowodował wiele głosów wątpliwości.

Ta fabryka ma być drugą placówką TSMC do produkcji półprzewodników w zaawansowanym procesie 2-nanometrowym (nm). Ten pierwszy obiekt zostanie zbudowany w tajwańskim mieście Hsinchu, a firma już uzyskała dla niego zgodę środowiskową. Z kolei w Taichung TSMC już teraz zarządza dwoma zakładami, z czego jeden realizuje produkcję popularnych układów półprzewodnikowych z wykorzystaniem procesu N7+.

Szczegóły dotyczące drugiej fabryki 2 nm TSMC wskazał radca miejski w Taichung, niejaki Lin Qifeng. Ten wskazał, że już 3 nm fabryka wykorzystuje 7 miliardów kilowatogodzin energii elektrycznej, co wzrośnie w przypadku 2 nm. Dodatkowo podkreślił, że zasilenie jej elektrownią będzie zużywało dziennie wspomniane sto tysięcy metrów sześciennych wody. Stąd sugestia, że TSMC obok zakładu powinno postawić dwie elektrownie gazowe albo sięgnąć po odnawialne źródła energii.

Qifeng jasno dał do zrozumienia, że lokalna komisja ds. oceny środowiskowej jest zaniepokojona tymi problemami, które wygeneruje fabryka TSMC. Mowa przede wszystkim o zużycie energii elektrycznej, które może zaszkodzić otaczającemu środowisku, ekologii i zdrowiu ludzkiemu. Komitet ma więc nadzieję, że TSMC przedstawi publiczny dokument wyjaśniający wpływ elektrowni 2 nm na środowisko i lokalną ludność.