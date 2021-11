Karty GeForce RTX 3000 oraz Radeon RX 6000 są już z nami od roku, a ceny…

We wrześniu ubiegłego roku swoją premierę zaliczyły karty graficzne GeForce RTX 3000, a dwa miesiące później AMD ujawniło swoje modele Radeon RX 6000. Od debiutu kart nowej generacji na rynku minęło więc ponad 12 miesięcy, a ich ceny zaliczały wzloty i nieliczne spadki przez cały bieżący rok. Dziś możemy podejrzeć, jak na tę chwilę prezentują się one, dzięki opracowaniu udostępnionemu przez 3DCenter.org i HardwareUnboxed.

Po całym roku obecności kart graficznych nowej generacji na rynku, ich ceny nadal przerażają i nic nie wskazuje na to, że ulegnie to poprawie

Na samym początku warto podkreślić, że stało się to, czego wielu oczekiwało, choć trudno było od początku w to uwierzyć. Wedle obu źródeł faktyczna dostępność kart graficznych nie stanowi już problemu, ponieważ te coraz liczniej napływają już do magazynów. Problem w tym, że nadal ich cena ma się nijak do poziomów MSRP ujawnionych zarówno przez NVIDIA, jak i AMD. Oczywiście większość modeli obejmuje specjalne wydania od firm pokroju ASUSa, MSI, czy Gigabyte, które same w sobie są droższe, niż te referencyjne.

Jednak i tak obecnie karty graficzne kosztują prawie dwa razy więcej, niż powinny. Jest to spowodowane samymi sklepami, które nadal niechętnie obniżają swoje marże, bo znajdujący się „nad nimi” w łańcuchu dostaw dystrybutorzy i producenci kart graficznych nie obniżają narzucanych przez siebie sugerowanych cen detalicznych. Nie pomaga w tym rosnąca wartość kryptowalut, czy zbliżający się sezon świąteczny. Przez te dwa czynniki sklepy wiedzą, że jesteśmy w stanie po prostu zapłacić „ekstra”.

Tak też w Europie, a szczególnie w Niemczech i Austrii karty graficzne GeForce RTX 3000 mają teraz wyższą średnią cenę w porównaniu z październikiem i to o całe 95% względem MSRP. W tym samym czasie średnia wartość kart Radeon RX 6000 spadła, ale tylko dlatego, że sklepy otrzymały świeże dostawy tańszych i mniej wydajnych wariantów (bez dopisku „XT”). W przypadku oferty AMD średnia cena przewyższa MSRP o 90%, co stanowi pierwszy taki moment od lipca, kiedy pod kątem średnich podwyżek AMD wypada lepiej od NVIDIA.

Wchodząc w szczegóły kart GeForce RTX 3000, tak naprawdę większość modeli z tej rodziny (pomijając RTX 3080 Ti, który zaniża wynik), są ponad dwukrotnie droższe.