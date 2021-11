MediaTek Pentonic 2000 to pierwszy telewizorowy SoC ze wsparciem kodeka H.266

Firma MediaTek pochwaliła się opracowaniem nowego SoC z myślą o telewizorach. Pentonic 2000, bo o nim mowa, jest wyjątkowy na skalę całego technologicznego świata, bo to oficjalnie pierwszy telewizorowy SoC ze wsparciem kodeka H.266. Ten z kolei został sfinalizowany latem ubiegłego roku, więc trochę na jego wykorzystanie w konsumenckich telewizorach musieliśmy czekać i zapewne jeszcze trochę czekać będziemy. Na ten moment nic nie wiadomo bowiem o pierwszych modelach z MediaTek Pentonic 2000.

MediaTek zakasał rękawy i solidnie przygotował się na następną generację telewizorów 8K. Ta będzie zdecydowanie upływać pod znakiem ewolucji obecnie szeroko wykorzystywanego standardu H.265, czyli H.266/Versatile Video Coding. Układ SoC (System-on-Chip) Pentonic 2000 swoją wyjątkowość zawdzięcza chwilowej unikalności, bo pewne jest, że długo nie utrzyma tytułu jedynego na świecie komercyjnego SoC do telewizorów, wspierającego kodek H.266.

Dla przypomnienia, kodek H.266/Versatile Video Coding zapewnia cała masę ulepszeń względem H.265/HEVC, który jest z nami od 2013 roku. Względem niego oferuje aż 50-procentowy wzrost wydajności kompresji bez utraty jakości (film zamiast ważyć 30 GB, będzie ważył 15 GB), a sam w sobie zapewnia obsługę rozdzielczości od SD aż do 8K i materiałów 10-bitowych oraz HDR. Wspiera również skalowalność i adaptacyjne zmiany rozdzielczości oraz różnego rodzaju treści wideo.

Wracając już do MediaTek Pentonic 2000, ten SoC jest produkowany z wykorzystaniem procesu N7 firmy TSMC. To zapewnia mu kolejny element „unikalnej układanki”, bo wedle firmy jest to pierwszy komercyjny telewizorowy SoC, który wykorzystuje tak zaawansowany proces produkcyjny. Jak wiadomo, im ten jest niższy, tym większe możliwości ma dany układ, a jego pobór energii spada.

Przechodząc do specyfikacji i możliwości, Pentonic 2000 obsługuje treści w rozdzielczości 8K do 120 Hz z MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) i ma zintegrowany akcelerator sztucznej inteligencji, który pomaga poprawić skalowanie z niższych rozdzielczości. Ponoć składa się z „najpotężniejszego w branży procesora centralnego i graficznego” w inteligentnym telewizorze. Tak twierdzi MediaTek, nie ujawniając szczegółów, ale jako że Pentonic 2000 obsługuje standard UFS 3.1, sugeruje to wykorzystanie m.in. rdzeni ARM Cortex-A7x.

Oprócz obsługi kodeka H.266, Pentonic 2000 będzie też kompatybilny z AV1, H.265, VP9, ​​czy AVS3. MediaTek zapewnił mu również WiFi 6E, opcjonalną łączność 5G i pełną kompatybilność. Nie zabrakło też obsługi sterowania głosowego za pośrednictwem nawet 4 mikrofonów kierunkowych.