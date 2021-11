Podkręcony Intel Core i9-12900K sięgnął poziomu nieosiągalnego dla poprzednich generacji

Dziś, czyli 4 listopada o godzinie 15:00 spadnie embargo na testy i wszystkie szczegóły o Core 12. generacji w roli głównej. Testerzy i recenzenci z całego świata pracują od kilku dni nad sprawdzaniem możliwości nowych procesorów, aby zapewnić Wam pogląd na to, czy Intel dał ciała, czy wręcz przeciwnie. Na stosowne testy możecie liczyć również na łamach Chip.pl, ale zanim to nastąpi, możemy umilić sobie czas oczekiwania, rzucając okiem na rekordowo podkręcony Intel Core i9-12900K.

Oczywiście to „wiedza zakazana”, bo w rzeczywistości wyniki, które przedwcześnie wrzucił do sieci hiszpański oddział AORUS, również są pod embargo. Nie zrobił tego bez przyczyny, a przez to, że test obejmował płytę główną Gigabyte Z690 AORUS Taychon oraz pamięci DDR5-4800 od Gigabyte. Jednak wszystko, co znajdzie się w Internecie, z niego nie ucieknie i tak też możemy podejrzeć dwa kluczowe zrzuty ekranu z HWBOT. Te zdradzają nie tylko rekordowy poziom podkręcenia procesora Intel Core i9-12900K, ale też modułów pamięci DDR5, choć osobno, a nie jednocześnie, aby zwiększyć ogólną stabilność systemu.

Rekordowe podkręcenie Intel Core i9-12900K

Zacznijmy może od procesora, podkreślając, że wedle HWBOT najwyższe częstotliwości osiągane przez Core i9-10900K i Core i9-11900K sięgały kolejno 7707 i 733 MHz. Mowa rzecz jasna o taktowaniu jednego rdzenia, co tyczy się też naszego głównego bohatera, czyli Intel Core i9-12900K. Niejaki HiCookie podkręcił jeden z rdzeni procesora do aż 8 GHz. Pozostałe pracowały z kolei na zegarze 4000 MHz.

To wynik godny uwagi, bo procesory Core 12. generacji nie zadebiutowały jeszcze na rynku, a flagowiec w rodzinie Alder Lake-S i tak zdołał osiągnąć coś, co było niemożliwe do osiągnięcia dla wcześniejszych układów przez kilka lat. W ruch poszło oczywiście chłodzenie ciekłym azotem, znaczące zwiększenie napięcia VCore (na 1.812 V), ale szczegóły na temat wydajności, czy temperatury są nieznane.

Podkręcenie DDR5 w wykonaniu HiCookie

Jeszcze mniej wiemy na temat biorących udział w teście DDR5. System chłodzenia, ustawione napięcia, czy dokładny model, to obecnie tajemnica. Wiemy jednak, że w grę weszły dwa moduły DDR5-4800 w układzie Dual Channel, których częstotliwość podbito z 2400 MHz do prawie 4150 MHz, co przełożyło się na transfer 8300 MT/s (dokładnie 4198.8 MHz) przy opóźnieniach kolejno 52-52-52-100-127-2.

