Porozumienie UKE i operatorów. Rusza Centrum Reputacyjne Komunikacji Elektronicznej

CRKE, czyli Centrum Reputacyjne Komunikacji Elektronicznej będzie miejscem wymiany informacji z zakresu bezpieczeństwa i integralności sieci komórkowych. To efekt rzadkiego porozumienia UKE i operatorów.

W zasadzie newsem samym w sobie może być fakt, że doszło do porozumienia UKE i operatorów w jakiejkolwiek sprawie. Zazwyczaj regulator spiera się z przedstawicielami rynku lub też (częściej) odwrotnie. Tym razem mamy zgodność, efektem której będzie uruchomienie przez UKE ISAC (ang. Information Sharing and Analysis Center) o nazwie Centrum Reputacyjne Komunikacji Elektronicznej.

CRKE ma być miejscem wymiany doświadczeń i współdziałania w przeciwdziałaniu zagrożeń, jakie mogą dotknąć współczesne sieci telekomunikacyjne. Pracować będzie nad tym grupa robocza, w skład której wejdą przedstawiciele wszystkich stron porozumienia (UKE i operatorów).

ISAC nie odnosi się tylko do telekomunikacji. Wyróżnia się jego trzy typu – krajowe, sektorowe i międzynarodowe. W Europie obecnie działa ponad 20 sektorowych (np. lotnicze, finansowe, czy energetyczne) i właśnie takim będzie też CRKE. Będzie realizować unijne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych oraz zapisów, które w końcu może kiedyś wprowadzi nowelizacji Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Zawarte właśnie porozumienie i doświadczenia zdobyte podczas jego działania będą stanowiły wkład do CRKE. Centrum będzie działało w szerszym zakresie i będzie otwarte na pozostałych operatorów i przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Już teraz gorąco zachęcam do akcesu w momencie jego powstania, bo pozwoli nam to poprzez kontakty robocze lepiej poznać się nawzajem i podnieść poziom zaufania, a co za tym idzie, zmniejszyć koszty działania i poprawić poziom cyberbezpieczeństwa. Szczególnie zapraszam telekomy z sektora MŚP, dla których aspekty bezpieczeństwa są tak samo istotne jak dla „dużych” operatorów, ale specyfika rynku pracy specjalistów z tej branży jest dla nich mniej przychylna

– napisał na blogu prezes UKE Jacek Oko.