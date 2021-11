Pro-III, to najbardziej zaawansowana elektryczna hulajnoga Ducati

Doczekaliśmy się premiery Pro-III, czyli najnowszej elektrycznej hulajnogi Ducati w ramach rodziny Urban, która jest ponoć tą najlepszą, jeśli idzie o ofertę tego włoskiego producenta. Pozostaje tylko pytanie, czy doświadczenie związane z e-Scooterami pomoże firmie w produkcji dopiero pierwszego elektrycznego motocyklu. Dla przypomnienia – to właśnie Ducati będzie jedynym dostawcą elektrycznych motocykli wyścigowych dla serii MotoE w 2023 roku.

Elektryczna hulajnoga Ducati Pro-III zadebiutowała, chwaląc się nowoczesnymi dodatkami

Może i Ducati jeszcze elektrycznego motocykla nie ma, ale są szanse, że po prostu firma czekała na odpowiednią okazję i gromadziła informacje przy okazji rozwijania portfolio elektrycznych hulajnóg i wreszcie zawita na ten rynek z przytupem. Jeśli to prawda, to Ducati srogo nas zaskoczy, bo w rzeczywistości wydawane na rynek elektryczne pojazdy (rowery, hulajnogi) są bardziej dziełem innych firm, niż Ducati. Ta użycza jedynie swojej marki, a niepowiązani zupełnie z Ducati producenci trzeci zajmują się w większości resztą.

Czy przy takim podejściu można oczekiwać tego, że Ducati gromadzi „elektryczne doświadczenie”? Pozostaje nam tylko mieć nadzieje, a przynajmniej pozostaje mieć nadzieje tym, którzy wyczekują elektrycznego motocykla firmy. Po elektrycznej hulajnodze Pro-III nie oczekujcie jednak specyfikacji charakterystycznych dla motocykli elektrycznych, choć ponoć mamy być zachwyceni poziomem jej technologii.

Pro-III jest na ten moment najbardziej zaawansowaną hulajnogą Ducati, dzięki połączeniu z aplikacją Ducati Urban e-Mobility User App i zastosowaniu technologii NFC do odblokowywania napędu. Na jej kierownicy znalazł się też wyświetlacz, przycisk on/off, port USB do ładowania innych urządzeń i tradycyjny zestaw manetek. Szczerze? Te dwa dodatki są jedynymi „nowościami nowej generacji” w tym modelu. To, co widzicie tuż pod wyświetlaczem, to z kolei hak do składania Pro-III w pół i blokowania go o występ na tylnym błotniku.

Po stronie napędu możecie liczyć na silnik o mocy 250 watów przez ograniczenia prawne, który działa do prędkości maksymalnej rzędu 25 km/h. Za zasilenie całości odpowiada z kolei 468-Wh akumulator o zasięgu do 50 km. Czujecie się… zachwyceni?