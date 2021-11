Rowerowy laser tether dba o bezpieczeństwo i generuje najbezpieczniejsze trasy

Rowerzyści zmuszeni do poruszania się po głównych drogach obok motocykli i samochodów doskonale znają problem związany z omijaniem, kiedy raz co raz ktoś przejeżdża przy nich zbyt blisko. Omara Bakhshi z Wielkiej Brytanii był jednym z tych rowerzystów, którym szczęście pewnego dnia przestało dopisywać, kiedy uderzył w niego inny pojazd. To zainspirowało go do stworzenia tether, który obecnie jest częścią kampanii na Kickstarterze.

Na Kickstartera wpadł rowerowy laser tether, mający zwiększyć bezpieczeństwo rowerzystów i zapewnić im specjalne mapy

Chociaż rowerowy laser tether nie jest specjalnie rewolucyjny, bo na rynku istnieje już szereg podobnych w działaniu gadżetów dla rowerzystów, to ma w sobie wyjątkową funkcję. Zdecydowanie najważniejszą i najbardziej podstawową jest samo wyświetlanie z wykorzystaniem lasera szeregu „kropek” w formie siatki o wysokim kontraście po obu stronach roweru z przodu. Ta zapewnia informacje innym uczestnikom ruchu co do tego, ile miejsca powinni pozostawić wokół rowerzysty, aby ominąć lub wyminąć go w bezpiecznej odległości.

Na tym kończą się standardowe funkcje tether, bo jego twórca wyposażył system o specjalne czujniki, które stanowią dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Te wykrywają bowiem przejeżdżające pojazdy w odległości do 2,5 metra i jeśli system wedle ustawień użytkownika uzna, że dany kierowca zbliżył się za bardzo, generowane lasery zaczną migać, aby zwrócić jego uwagę.

Z tymi czujnikami jest też związana być może najbardziej interesująca funkcja tether, bo dzięki nim oraz aplikacji na smartfony firma będzie budować specjalną mapę na podstawie współrzędnych GPS za każdym razem po wykryciu innego pojazdu. Dzięki takiej rozrastającej się za sprawą samych użytkowników bazy danych, firma będzie w stanie wskazać najbezpieczniejsze trasy rowerowe.

Na ten moment rowerowy laser tether przyjmuje formę prototypu, który jest odporny na warunki atmosferyczne i podobno na jednym ładowaniu akumulatora litowo-jonowego poprzez USB wytrzymuje sześć godzin działania. Wymaga jednak jeszcze sporo pracy, bo wedle planów jego finalna wersja będzie sprowadzać się do aluminiowej obudowy, wyraźniejszym wzorze projekcji, czy systemie szybkiego mocowania.

Obecnie każdy z nas może zarezerwować egzemplarz tether na Kickstarterze w cenie 130 funtów brytyjskich, czyli nieco ponad 700 złotych. Dostawa ma mieć miejsce w lutym 2022 roku, ale wyłącznie na teren Wielkiej Brytanii. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, finalna cena w sprzedaży detalicznej może sięgnąć około 1000 złotych.