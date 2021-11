Dla niektórych firm Windows 11 jest idealną okazją, aby sięgnąć do naszych kieszeni

Dotarły do nas właśnie informacje, że dla niektórych firm aktualizacja systemu operacyjnego z Windowsa 10 do Windowsa 11 jest świetną okazją, aby zadbać o swoją kieszeń, wyciągając sporo z kieszeni użytkowników. Przykładem takiej firmy jest Waves Audio, która regularnie sprzedaje swoje pluginy dźwiękowe w promocyjnej cenie, tyle że od niedawna z jednym „ale” i to z rodzaju tych większych. Przez niego użytkownicy mogą się bowiem naciąć na dodatkowe koszty, kiedy czysto darmowa aktualizacja do Windowsa 11, okaże się jednak nieoczekiwanie kosztowna na nowym froncie.

Historia o tym, jak bez płatnego Update Plan produkty Waves Audio nie będą działać na Windows 11

Jak pisze nasz informator na temat Waves Audio, czerpiąc informacje zarówno z własnego doświadczenia, jak i forów oraz grup użytkowników produktów tej firmy:

Są na rynku od zawsze i faktycznie spora część z nich jest świetna – od efektów, emulacji różnych urządzeń analogowych… po pełne pakiety narzędzi do obróbki audio.

Podkreśla jednocześnie, że pluginy tej firmy warto kupować zwłaszcza w specjalnych pakietach, które regularnie są przeceniane i tym samym kuszą znacznie niższą ceną. Tak znaczną, że oszczędności związane z pakietami idą nie w setki złotych, a w grube tysiące. Jednak mogą być dla wielu tylko pozorne, bo początkowo sprzedawane tak pluginy posiadały przede wszystkim dostęp do aktualizacji oraz możliwość korzystania z produktu na dwóch urządzeniach. To z czasem zostało wycofane, a dostęp do tych, wydawałoby się, że standardowych dodatków, stał się płatny.

Wygląda na to, że kupując taki pakiet… za jego aktualizację musisz zapłacić mniej więcej tyle, co za cenę regularną całego pakietu. Przez to, że chyba nie zawsze da się kupić update’a dla pojedynczego pluginu z pakietu…

Waves Audio wycofało się z tej strategii nie bez powodu. Zdradza to wymagająca wykupienia subskrypcja Waves Update Plan, który swoje kosztuje, bo zależnie od pluginów jego cena idzie w kwoty ponad 10000 zł. Nie byłoby to problemem, gdyby nie to, że firma zaleca zaktualizowanie pluginów do wersji v13 po przejściu na Windowsa 11 i zaleca w słuszny sposób, bo w przeciwnym wypadku użytkownicy muszą przygotować się na brak stabilnej pracy. Problem zdaje się też dotyczyć komputerów Mac, gdzie pluginy w starszej wersji (v11/v12) zaczęły się sypać.

Oczywiście z wykupionym planem aktualizacji uaktualnienie pluginów do v13 jest darmowe i rozwiązuje wszelkie problemy, ale taka strategia zmusza klientów do zakupu Update Plan. A czy Wy znacie podobne przykłady żerowania w ten sposób na dotychczasowych użytkownikach przy okazji premiery Windowsa 11? Oczywiście firma Waves nie obiecywała, że jeden rodzaj pluginów bez aktualizacji będzie działał na każdym nowym sprzęcie w nieskończoność, ale dobrze byłoby, gdyby zapewniała darmowe aktualizacje w momencie, kiedy przejście na Windowsa 11 z marszu upośledza zakupiony niegdyś produkt.