Ekstremalny overclocking Intel Core i9-12900K zakończony zaskoczeniem

Jak myślicie, co musiało się zdarzyć, żeby overcloking Intel Core i9-12900K z udziałem ciekłego azotu i z pragnieniem pobicia rekordu wydajności, zakończył się ogromnym zaskoczeniem? Doszło do wybuchu? Procesor był tak gorący, że nawet setki minusowych stopni Celsjusza nie mogły go schłodzić? Odpowiedź jest prostsza i sprowadza się do wyniku konkurencyjnego układu – Ryzen 9 5950X.

Rekordowy wynik Ryzen 9 5950X w Cinebench R20 – 15664 punktów

Zacznijmy od tego, że próbę przeprowadził niejaki Splave, czyli ten sam światowej klasy overclocker, którzy przed prawie rokiem wziął na stół testowy procesor AMD Ryzen 9 5950X. To nadal flagowy konsumencki CPU „Czerwonych”, oferujący 16 rdzeni i 32 wątki z zegarem dobijającym do 4,9 GHz w trybie Boost, który po przychodzie w laboratorium overclockera zdołał zakończyć wielowątkowy test Cinebench R20 z wynikiem 15664 punktów.

Osiągnięto to po podkręceniu wszystkich 16 rdzeni do taktowania 6 GHz przy nieznanym napięciu i połączeniu procesora z płytą ASRock Z690 Aqua OC i 16 GB pamięci G.Skill DDR4 o taktowaniu 4000 MHz z opóźnieniami CL14-14-14-48. Wspomniany rekordowy wynik utrzymuje się po dziś dzień i wchodząc w szczegóły podobnego potraktowania również flagowego procesora Intela, dobrze o tym pamiętać.

Rekord Intel Core i9-12900K w Cinebench R20, to również… 15664 punktów

Przechodząc do najważniejszego, overclocking Intel Core i9-12900K w podobnych warunkach i wykonany dokładnie przez tego samego specjalistę, również wymagał wykorzystania ciekłego azotu. Splave wykorzystał też płytę główną ASRock Z690 Aqua OC oraz 16 GB pamięci TeamGroup DDR5 o taktowaniu 6565 MHz z opóźnieniami CL30-37-37-57.

Sam proces podkręcania nowego Intel Core wymagał więcej pracy, bo wymagał zabawy zarówno z ośmioma rdzeniami Performance, jak i Efficient. Te pierwsze podkręcono do aż 6,9 GHz przy napięciu 1,58 V, a drugie do 5,4 GHz przy 1,57 V. Znacznie przebito więc poziom Ryzena 9 5950X, ale należy pamiętać, że ten miał dostęp do 32 wątków, a nie 24, jak Core i9.

Co jednak najciekawsze, wynik Intel Core i9-12900K po takim ekstremalnym overclockingu wyniósł również 15664 punktów, co postawiło oba procesory na tym samym poziomie. Szanse na to były wręcz nierealne i to na tym samym poziomie, co wygrana w Lotto. W grę wchodzą bowiem zupełnie odmienne od siebie procesory o różnych architekturach, potencjale podkręcania i nawet rodzaju rdzeni.