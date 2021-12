Mercedes wyprzedził Teslę? Drive Pilot pierwszym zalegalizowanym systemem autonomicznym

Od dawna w kwestii autonomicznych trybów jazdy zawsze uważaliśmy Teslę za wzór na rynku. Pomimo swojego niskiego stażu na rynku, agresywne taktyki tej firmy (wykorzystywanie danych z samochodów klientów, udostępnianie trybów autonomii w fazie testowej) poniosły ją na szczyt. Jednak wraz z zainteresowaniem autonomią największych gigantów, wkrótce firma Elona Muska może zostać strącona z pierwszego miejsca. Kamień milowy technologii Drive Pilot właśnie zresztą sugeruje, że Mercedes wyprzedził Teslę w autonomii.

Technologia autonomii Drive Pilot Mercedesa stała się pierwszą oficjalnie zalegalizowaną

Wszystko sprowadza się do tego, że rząd Niemiec zatwierdził półautonomiczny system jazdy Mercedesa, który tym samym otrzymał pierwszą na świecie międzynarodową homologację systemu dla warunkowo zautomatyzowanej jazdy. To z kolei wskazuje, że autonomiczny tryb Drive Pilot firmy może być wkrótce dostępny na całym świecie, co będzie równoznaczne z tym, że „Daimler wyprzedzi Teslę”.

Tak przynajmniej czytamy w oficjalnej wiadomości Daimlera, którego przedstawiciel zachwala w niej zresztą osiągnięcia firmy:

Od wielu lat pracujemy nad urzeczywistnieniem naszej wizji zautomatyzowanej jazdy. Dzięki temu systemowi opartemu na LiDAR [Elon Musk, właściciel Tesli, niegdyś stwierdził, że każdy, kto polega na LiDAR, jest skazany na zagładę o – dop. red.], opracowaliśmy innowacyjną technologię dla naszych pojazdów, która oferuje klientom wyjątkowe, luksusowe wrażenia z jazdy i daje im to, co najważniejsze: czas. Po uzyskaniu zgody władz, osiągnęliśmy przełom: Jesteśmy pierwszym producentem, który wprowadzi warunkowo zautomatyzowaną jazdę do produkcji seryjnej w Niemczech – powiedział w oświadczeniu Markus Schäfe, Chief Technology Officer odpowiedzialny za rozwój i sprzedaż Daimler AG i Mercedes-Benz AG.

„Legalizacja Drive Pilot” oznacza tyle, że w Niemczech właściciele najnowszych Mercedesów z tym trybem autonomii, będą mogli jeździć w swoich samochodach, nie musząc trzymać rąk na kierownicy. Na ten moment jednak żaden model tego nie potrafi – opcja Drive Pilot o nieznanej cenie, będzie dostępna w Klasie S oraz EQS Mercedesa od około połowy 2022 roku.

Dzięki temu „wysoce zautomatyzowanemu systemowi”, kierowca może skupić się na innych czynnościach podczas jazdy w dużym ruchu lub na zatłoczonych autostradach. Kruczek? Prędkość jest ograniczona do maksymalnie 60 km/h i dotyczy to wyłącznie Niemczech. Jednak Mercedes-Benz wraz ze swoją firmą macierzystą Daimler, stara się o zatwierdzenie regulacji w innych państwach.