Mikrob samodzielnie zamienia ropę naftową w metan. Naukowcy są podekscytowani jego obecnością

Przez długi czas wydawało się, że przekształcanie ropy naftowej w metan wymaga zaangażowania kilku różnych mikroorganizmów. Teraz udało się jednak wyhodować archeona, który samodzielnie przeprowadza tego typu reakcje.

Należy on do rodzaju Methanoliparia i stanowi rodzaj hybrydy, która łączy w sobie właściwości mikroorganizmu rozkładającego ropę naftową z właściwościami metanogenu, czyli mikroorganizmu produkującego metan. Szczegóły w tej sprawie zostały niedawno opublikowane na łamach Nature.

Naukowcy odpowiedzialni za wyhodowanie tego archeona odkryli, że jego skład genetyczny zapewnia mu szereg niezwykłych możliwości. Chodzi przede wszystkim o zdolność do rozkładania różnego rodzaju węglowodorów. Poza tym, przedstawiciel rodzaju Methanoliparia posiada kompletny zestaw narzędzi do produkcji metanu.

Mikrob z rodzaju Methanoliparia jest tzw. archeonem

Autorzy badania dostarczali mikrobom różne rodzaje pożywienia i stosowali odmienne metody, dzięki którym oceniali, jak sobie z nimi radzą. Co ich zaskoczyło? Przede wszystkim to, że archeon aktywował wszystkie węglowodory za pomocą tego samego enzymu. W efekcie był on w stanie rozkładać nawet skomplikowane węglowodory o zaawansowanej strukturze.

Komórki Methanoliparia zostały wyhodowane na terenie jednego z największych pól naftowych w Chinach, zwanego Shengli. Analizy genetyczne wykazały jednak, że owe mikroby występują na całym świecie. Można je spotkać nawet w głębinach morskich. Autorzy badania zauważają, że zarówno ich powszechność jak i mnogość potencjalnych zastosowań sprawiają, że mikroby te będą niezwykle interesującymi obiektami badań.