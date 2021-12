Ukraiński Mirotvorets na nagraniu. Zakończono testy tego bezzałogowego drona naziemnego

Rozwijający się każdego miesiąca rynek bezzałogowych dronów wszelakiego rodzaju wykroczył już poza najbardziej rozpoznawalny sektor powietrzny. Drony wkroczyły już również w domenę wodną, jak i lądową, czego świetnym przykładem jest ukraiński Mirotvorets. Wieńczy on 2021 rok dla lądowych pojazdów bezzałogowych po tym, jak premiery doczekał się niedawno izraelski Rex MK II, czy elektryczny wojskowy pojazd terenowy Rook 6×6.

Lądowy bezzałogowy pojazd Mirotvorets firmy Synergy DPE jest też znany pod nazwą Peacemaker

Tym razem pod lupę bierzemy to, co zaprojektowała i stworzyła ukraińska firma Synergy DPE, ale do tej formy pojazdu nie powinniście się przywiązywać. Jest to bowiem przykład modułowego bezzałogowego pojazdu naziemnego, którego możecie zapamiętać zarówno pod nazwą Mirotvorets, jak i Peacekeeper. Dowiadujemy się o nim tuż przed końcem roku dlatego, że przeszedł właśnie kolejny etap testów fabrycznych i doczekał się minutowego pokazu swoich możliwości.

Możliwości tego drona lądowego zostały zademonstrowane na zaśnieżonym terenie i w niskich temperaturach, które ponoć mogą sięgać od +50 do -30 stopni Celsjusza i nie wpływać zbytnio na jego operacyjność. Wykazał się też w trudnych warunkach drogowych i pogodowych, co nie dziwi specjalnie, bo Mirotvorets jest wszechstronnym pojazdem kołowym do wykonywania całego spektrum zadań w jednostkach wojskowych.

Mowa zwłaszcza o zadaniach logistycznych, ewakuacyjnych, jak i zwiadowczych, ale też „innych zadań specjalnych”, co patrząc po jego konstrukcji, powinno też objąć zastosowania bojowe. Innymi słowy, Mirotvorets będzie miał wiele okazji do udowodnienia swojej wartości, poruszając się na swoich czterech parach niskociśnieniowych opon. Może przekraczać rowy o szerokości metra, rozpędzać się do 35 km/h na lądzie i do 6 km/h na wodzie i wziąć na barki do 500 kg sprzętu.

Platforma Mirotvorets ma właściwości amfibijne, zasięg do 100 km i generuje niski poziom hałasu podczas jazdy. Systemy wizyjne i łączności pozwalają temu dronowi odbierać obraz z kamer w czasie rzeczywistym i umożliwiać sterowanie na dystansie od 2 km do 2,5 km. Na ten moment trudno stwierdzić, kiedy doczeka się wprowadzenia na służbę.